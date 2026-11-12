Павел Попов, ДБ към Георги Вълчев: Заложени са над 70 млн. евро за безплатни учебници, какво ще пише в тях

Странен парадокс се наблюдава в действията и аргументите на правителството по отношение на идеята за въвеждането на един учебник по литература, история и география. От една страна властта залага повече пари за учебници в новия бюджет, а от друга се опитва да спести от същити пари за учебници и така аргументира необходимостта от унифициране, смята депутатът от ДБ Павел Попов. Той постави въпроса пред просветния министър Георги Вълчев.

"Не получих отговор на всички въпроси, които зададох на министъра на образованието и науката Георги Вълчев във връзка със заявеното намерение за въвеждане на единствен учебник по история, български език и география. От отговорите на министъра все пак стана ясно, че засега никакви конкретни действия не са предприети. Отлично - единственият учебник противоречи на принципите на плуралистичната демокрация и не случайно вирее само в страни с еднопартийни режими: Русия, Китай... дори не и Виетнам; Унгария дава заден. Намесата на председателя на Комисията по образованието и науката Димитър Здравков освен че демонстрира нервност, затвърди тезата, че процесът по въвеждане на един учебник може да започне само след законодателни промени, а такива засега не са предложени. Дано изобщо не бъдат", написа Попов.

"Сериозните въпроси обаче започват там, където диалогът ни с министъра прекъсна. В края на отговора си проф. Вълчев постави силен акцент върху преполагаеми финансови ползи от въвеждане на един учебник. По думите му, в новия бюджет са заложени над 70 милиона евро за безплатни учебници, това е твърде много и носи корупционен риск", коментира още депутатът.

"Дебатът и окончателните решения тепърва предстоят. На дневен ред не е създаването на нов учебник. Това идва със създаването на новите програми. Но съм изследвал действително корупционния риск и трябва да ви кажа - ако видите бюджета за следващата година, 70 милиона да се разпределят без ясни критерии, без ясни правила, за мен създава много по-голям корупционен риск, отколкото една ясна процедура, която действително да даде възможност да се състезават творчески колективи, да се избере най-добрият учебник измежду тях. Предстои да бъдат уточнени механизмите как да става това", заяви самият министър Вълчев.

"Няма вечен учебник, няма вечни истини, тъй като светът се развива. Но сегашната система, действително според мен никак не е добра, особено като се има предвид огромния финансов ресурс, който заделя държавата", добави още министърт.

Според Павел Попов обаче тези твърдения пораждат серия от насрещни въпроси.

"При представянето на Бюджет 2027 финансовият министър Гълъб Донев изтъкна увеличението на разходите за безплатни учебници с 36 милиона евро спрямо миналата година като едно от постиженията на новия бюджет. Какви са мотивите на министъра на образованието и науката за тъкмо противоположна оценка? Ако функционирането на системата с избор на учебници е било възможно при годишен разход от 31 милиона евро (според Бюджет 2026), какво налага средствата да се увеличават повече от два пъти? Защо министърът недоволства от бюджет, чието завишение би трябвало самият той да е предложил? Нали не е възможно това завишение да е направено с единствената цел да му даде аргументи за преминаване към система с единствен учебник?", попита той.

"Дори да се съгласим, че 70 милиона евро бюджетни разходи за учебници са твърде много, как преминаването към единствен учебник би намалило съществено тези разходи? Първо, преминаване към единствен учебник се предвижда само за три от общообразователните предмети, а споменатата сума се отнася за всички учебници, познавателни книжки, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас. Второ, и при множество учебници един ученик получава само по един учебник по всеки предмет - избраният от неговия учител. Общият тираж на хипотетичния единствен учебник ще е приблизително равен на сборния тираж от сегашните няколко учебника. Това би донесло някаква икономия от мащаб, но не и съществено намаление на общите разходи. Тези въпроси нямат логичен отговор", категоричен е Попов.

Според него министър Вълчев дава уязвими икономически аргументи, за да избегне разговора за истинските мотиви на предложението за единствен учебник.

"Тези мотиви не са негови. Те са идеологически. Те са плод на желанието на министър-председателя Румен Радев българското общество да следва несвойствени модели на развитие, характерни за страни с еднопартиен режим. Търпеливо и непреклонно ще се съпротивляваме на това желание", уточни Попов.