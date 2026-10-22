България и Гърция влагат 33,4 млн. евро в 21 общи проекта за туризъм, екология и образование

Гърция и България ще реализират 21 нови съвместни проекта с общ бюджет от 33,4 млн. евро по програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег“ VI-A „Гърция – България 2021–2027“. Договорите за финансиране бяха подписани от заместник-министъра на националната икономика и финансите на Гърция Никос Папатанасис, съобщи гръцкото министерство на официалния си сайт.

Проектите са в четири основни направления: зелен преход и кръгова икономика, опазване на околната среда и биологичното разнообразие, образование и социално приобщаване, както и културно наследство и устойчив туризъм.

За зеления преход и кръговата икономика са предвидени шест проекта на обща стойност 9,7 млн. евро. Те ще подкрепят устойчивото управление и по-ефективното използване на природните ресурси.

Още шест проекта, също с бюджет от 9,7 млн. евро, са насочени към опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Предвиждат се мерки за защита на природата, развитие на зелена инфраструктура, включително в градовете, и намаляване на замърсяването.

В сферата на образованието и социалното приобщаване ще бъдат реализирани три проекта на стойност 4,2 млн. евро. Основната им цел е да подобрят равния достъп до качествено образование и обучение през целия живот. Сред планираните дейности са подобряване на достъпността на инфраструктурата и разширяване на възможностите за дистанционно и онлайн обучение.

Други шест проекта, с общ бюджет от 9,6 млн. евро, ще подкрепят културното наследство и устойчивия туризъм. Те ще насърчават използването на културните и туристическите ресурси на граничните райони за стимулиране на местната икономика, социалното приобщаване и иновациите.

В България дейностите ще обхванат областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. В Гърция проектите ще се изпълняват в регионалните единици Солун, Серес, Драма, Кавала, Тасос, Ксанти, Родопи и Еврос.

В инициативите участват общо 87 организации – 48 от Гърция и 39 от България. Според гръцкото министерство съвместната работа ще създаде възможности за обмен на експертен опит и координирани действия в полза на местните общности, предаде БТА.

След приключването на първата покана за проектни предложения и подписването на договорите програмата преминава към етап на изпълнение. Заедно с трите вече одобрени стратегически проекта общият брой на проектите достига 24, а бюджетът им възлиза на 67,6 млн. евро. Това представлява 86% от общия финансов ресурс на програмата.

От гръцкото министерство подчертават, че програмите за трансгранично сътрудничество са част от европейската политика на сближаване и имат за цел да превръщат партньорството между съседни държави в конкретни инициативи и ползи за хората и бизнеса.