Гърция обхваната от протести: Хиляди ученици и учители искат повече пари за образование

Хиляди ученици, студенти, учители и родители се включиха в демонстрации в редица гръцки градове с настояване за по-голямо държавно финансиране на образованието. Протестни прояви бяха организирани в Атина, Солун, Патра, Лариса, Волос и на островите Крит и Родос, съобщават гръцките медии.

По информация на обществената телевизия ЕРТ около 10 000 души са участвали в демонстрацията в Атина. В Солун протестиращите са били между 2000 и 2500, а в Патра са се събрали над 3000 души.

Основните искания на участниците са свързани с назначаването на достатъчно преподаватели, подобряването на материалната база в училищата и университетите и ограничаването на нарастващите разходи за образование и студентска издръжка. Това съобщава телевизия „Антена“.

Учителите настояват за по-високи заплати и по-добри условия

Протестите бяха съпътствани от стачни действия в образователната система. Гръцката учителска федерация обяви 24-часова стачка в детските градини и началните училища, докато служителите в средното образование проведоха тричасова стачка, приключила в 14:00 часа.

Преподавателите настояват за увеличение на възнагражденията, възстановяване на бонусите, попълване на свободните работни места и гарантиране на безопасни условия на труд. Сред основните им искания е държавата да отделя 5% от брутния вътрешен продукт за образование.

В центъра на Атина демонстрантите скандираха лозунга „Да учим или да оцеляваме“, придружен от музика и песни. В района бяха разположени над 3000 полицаи за охрана на обществения ред.

Според полицейската информация в столицата са задържани 25 души, като са регистрирани и леки инциденти по време на демонстрацията.

Задържани и окупирани училища в Солун

В Солун също се стигна до инциденти. Полицията съобщава за 10 задържани и един арестуван. Междувременно беше обявена окупация на 18 училищни сгради в града.

Студенти, участвали в демонстрацията, заявиха пред телевизия „Антена“, че черпят вдъхновение от протестите на студентите във Франция. Според тях подобни действия са начин проблемите на младите хора да получат обществено внимание.

Протестите обхванаха и други части на страната, включително остров Крит, където в демонстрациите се включиха множество ученици и студенти. Прояви имаше още във Волос и на остров Родос.

Напрежението в образователния сектор се засили още предишния ден, когато студенти разположиха палатков лагер на площад „Синтагма“ пред гръцкия парламент в Атина.