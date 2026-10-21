Новият външен министър на Румъния постави Черно море в центъра на националната стратегия за сигурност

Черно море ще заема централно място във външната политика на Румъния, заяви новият външен министър Дан Некулаеску при официалното поемане на поста от своята предшественичка Оана Цою. Това съобщи румънската информационна агенция Аджерпрес.

В публикация във Фейсбук Некулаеску благодари на премиера Лука Никулеску за присъствието му на церемонията по предаването на министерския мандат, както и на Цою за съвместната работа.

Новият първи дипломат е сред независимите членове на правителството, което встъпи в длъжност ден по-рано. Кабинетът е оглавен от дипломата Лука Никулеску, а мнозинството в него е представено от Социалдемократическата партия.

Некулаеску подчерта, че страната трябва да премине от общи политически послания към конкретни действия с ясни срокове и измерими резултати. Според него външната политика трябва да носи пряка полза за гражданите и да отговаря на ключовите предизвикателства пред националната сигурност.

„Сигурността остава основен стълб на нашите действия“, посочи министърът. Той заяви, че Букурещ ще продължи да укрепва отбранителните способности на източния фланг, да развива стратегическото партньорство със САЩ и да изпълнява ангажиментите си в НАТО. В този контекст Черноморският регион ще бъде сред водещите направления на румънската дипломация.

Икономическата дипломация също е сред приоритетите

Новият външен министър заяви готовност да подкрепя развитието на румънската икономика чрез по-активна дипломатическа дейност. Той си постави за цел да превърне икономическата дипломация в практически инструмент за разширяване на международното присъствие на румънските компании и привличане на стратегически инвеститори.

Некулаеску обърна внимание и на значението на румънските граждани, живеещи в чужбина. По думите му диаспората не трябва да се разглежда единствено като статистическа категория, а като неразделна част от румънската нация.

Новото правителство получи одобрението на парламента, след което членовете му положиха клетва на церемония в президентския дворец „Котрочени“.