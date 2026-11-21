Агресия, алкохол и наркотици в решетките на църквата: Какво се случва в градинката на "Св. Седмочисленици"?
Как градинката в центъра на столицата се превърна в арена за боеве, а хората от квартала не знаят кой и кога ще ги избави от хулиганите
„Прибирахме се с компания през градинката на „Св. Седмочисленици“ и бяхме потресени от виковете на тълпа от трийсетина деца на 14–15 години, по техни думи, които гледаха, снимаха и крещяха като тълпа в Колизеума пред две момчета, които се биеха на земята. Едното душеше другото с крака си и никой не си помисли да сложи край, докато не започнаха да се намесват хора и да им викаме. Получихме арогантно отношение и оправданието, че си „играели“. Казах на едно момче от тълпата, че ако има сърдечни проблеми или си удари главата, ще стане игра на убийство, а той отговори: „Нямате ли си друга работа, че се занимавате с 15-годишни? С тях имаше и момичета. Всички бяха агресивни и нападателни към минувачите, които им направихме забележка.“
Жената в този момент минава от там с приятел, който допълва:
„Някакви пишлемета се биеха до църквата. Докато стигнем да видим ситуацията, вече бяха спрели да снимат и се караха на минаващи момичета, които ги разтърваваха. Викнахме на двама с моя приятел и те избягаха. Страшно нагли, маскирани гаменчета.“
Църква или арена?
ТАРАЛЕЖ реши да провери дали случаят не е тенденциозен. Наш репортер разговаря със свещеник от "Св. Седмочисленици", който пожела анонимност, с цел да не стане жертва на агресия и "да не навредят на храма":
„Знаем за подобни инциденти. Те даже си крият наркотиците в решетките на прозорците. Всеки понеделник, след петъка и съботата, ние чистим след тях. Чупят се прозорци, хвърлят се неща вътре. Сам сменям прозорците, викал съм и вишка за високите.“
Възрастна жена, живееща в блока на ул. „Иван Шишман“, който се намира зад храма, разказа пред репортера ни:
„Лятото не можем да си отворим прозорците до 6 сутринта. Синът ми се е обаждал многократно на дежурния, вече му научиха гласа. На 85 години съм, такова нещо не е било.“
Местна власт и МВР
За коментар по случая се свързахме с районния кмет на община "Средец", на чиято територия се намира градинката на "Св. Седмочисленици". Трайчо Трайков заяви, че е наясно с проблема, а граждани са му споделяли лични истории:
„Провеждал съм разговори по темата с министър Иван Демерджиев, директора на СДВР г-н Николай Пелтеков, директора и заместник-директора на Първо РУ на МВР, началника на Общинска полиция Янко Бикарски. Поставяли сме въпроса и на специално заседание на Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет, на което също присъстваха представители на полицията"
На въпрос дали знае органите на МВР да работят по проблема, Трайков допълни:
"На заседанието в СОС апелирах поне този казус да решат като пример, че въобще нещо е възможно. Разказах им (също и на министъра) и за случая със съсед, който сваля от електрическия мотор едно от хулиганчетата, което аха да сгази дъщеря му, и звъни на 112. Идва патрул и полицаят му казва, че е късметлия, че няма да го арестува за отнемане на чужда собственост и посегателство срещу малолетен.“