15 ноември, неделя, 19:30 часа. 20-30 младежи на видима възраст около 15 години, облечени с традиционните черни дрехи, а някои и с черни маски на лицата, са се събрали в полукръг под прожекторите на църквата "Св. Седмочисленици" в центъра на София. Скандират и снимат с телефони. Екстазът от зрелището се носи във въздуха. При приближаване до тях бързо става ясно, че на "арената", около която са се насъбрали, две момчета се бият.

На тази гледка стават свидетели хора, свързали се с ТАРАЛЕЖ. Една от очевидките споделя:

„Прибирахме се с компания през градинката на „Св. Седмочисленици“ и бяхме потресени от виковете на тълпа от трийсетина деца на 14–15 години, по техни думи, които гледаха, снимаха и крещяха като тълпа в Колизеума пред две момчета, които се биеха на земята. Едното душеше другото с крака си и никой не си помисли да сложи край, докато не започнаха да се намесват хора и да им викаме. Получихме арогантно отношение и оправданието, че си „играели“. Казах на едно момче от тълпата, че ако има сърдечни проблеми или си удари главата, ще стане игра на убийство, а той отговори: „Нямате ли си друга работа, че се занимавате с 15-годишни? С тях имаше и момичета. Всички бяха агресивни и нападателни към минувачите, които им направихме забележка.“ Жената в този момент минава от там с приятел, който допълва: „Някакви пишлемета се биеха до църквата. Докато стигнем да видим ситуацията, вече бяха спрели да снимат и се караха на минаващи момичета, които ги разтърваваха. Викнахме на двама с моя приятел и те избягаха. Страшно нагли, маскирани гаменчета.“ Църква или арена? ТАРАЛЕЖ реши да провери дали случаят не е тенденциозен. Наш репортер разговаря със свещеник от "Св. Седмочисленици", който пожела анонимност, с цел да не стане жертва на агресия и "да не навредят на храма":