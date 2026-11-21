Лацио победи с 3:0 у дома Лече. Двубоят беше от 12-ия кръг на Серия А. Два гола за успеха на "орлите" вкара Тижани Нослин, а веднъж се разписа Давиде Фратези.

С този успех римският клуб събра 32 точки и вече има 4 аванс пред втория Интер.

Двубоят започна отлично за тима на Дженаро Гатузо, който поведе в 25-ата минута. Нослин се възползва от подаване на Густав Исаксен и вкара за 1:0.

В 68-ата минута Нослин удвои аванса на своя отбор. Крайния резултат оформи Фратези малко преди края.

В друг мач от днес Комо надви с 2:0 у дома Каляри. Хакобо Рамон даде аванс на "езерняците" в 24-ата минута. Десет минути след почивката Лукас Да Куня се разписа за крайното 2:0.

С успеха Комо събра 26 точки и заема 4-о място във временното класиране.