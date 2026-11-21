Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков даде мнението си за равенството 1:1 срещу Арда у дома. "Белите" играха с човек повече през почти целия мач, но не успяха да стигнат до успеха.

„Не успяхме да преодолеем прибраната защита на Арда. Те останаха рано с човек по-малко, а и без това имаме проблеми в атака. Дадохме указания да бъдем внимателни, защото Арда е добър отбор с добри състезатели. Знаехме какво ще се случи през второто полувреме. Хубавото е, че момчетата успяха да се вдигнат, дадоха всичко от себе си и опитаха да направят обрат", започна Петков.

"Напоследък се случва точно това – отборът, който остане с 10 души, се прибира доста добре. Знаете, че нашите проблеми са във фаза атака – не успяваме да отбелязваме. Съперникът успя много добре да противодейства на нашите крила. Не успяхме да реализираме повечето си центрирания", добави той.

"Оценката ни е добра, като се има предвид, че момчетата тренират страхотно. Виждате, че трудно ни отбелязват голове. Като се върнем назад, изпуснахме минимум шест-седем точки. Знаем какво ни липсва. Трябва да работим още повече, за да можем да вкарваме голове и да не допускаме такива детински грешки", каза още той.

"Предстои дерби със Славия – Локомотив София. Ще бъдем максимално концентрирани, за да постигнем успех и да продължим напред", завърши Петков.