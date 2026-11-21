Байерн Мюнхен достигна впечатляващата граница от половин милион членове и затвърди позицията си на най-големия спортен клуб в света по този показател. Историческото постижение беше обявено от президента Херберт Хайнер по време на Общото събрание на баварците.

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„Вече е официално - Байерн има 500 000 членове“, заяви Хайнер пред присъстващите в BMW Park в Мюнхен. Той обобщи успеха с характерния за клуба израз: „Рекордни шампиони, рекорден брой членове, рекордни членове на шампионски клуб“.

В знак на благодарност към привържениците президентът връчи специална половинлитрова халба на Хайнер Юнглинг, който член номер 1 на клуба. Съоръжението „Алианц Арена“ също ще отбележи събитието, като тази вечер ще бъде осветено с цифрата 500 000.

Байерн има членове в 152 държави

Статистиката показва колко мащабна е общността на германския гранд. Средната възраст на членовете е 36 години, а близо една четвърт от тях са под 18-годишна възраст. Около 70 000 души членуват в клуба от поне две десетилетия.

Байерн има представители в общо 152 държави. Очаквано, най-много са в Германия, а след нея се нареждат Австрия, Швейцария, САЩ, Люксембург и Великобритания. Сред градовете извън Германия, Виена е на първо място по брой членове, пред Цюрих и Лондон.

Специални жестове към привържениците

Баварците подготвиха поредица от инициативи, с които да благодарят на своите членове. В центъра на Мюнхен ще бъдат разположени рекламни изображения с футболисти като Хари Кейн,Йозуа Кимих и Ким Мин Дже, както и състезателки от женския отбор и баскетболисти. Те ще бъдат представени с фланелки, съставени от имената на членове на клуба, под мотото „Вие ни правите това, което сме“.

Предвидено е раздаването на 5000 меденки във формата на сърце и специални подложки за чаши с посланието „500 000 благодарности“.

Още преди общото събрание Байерн почете привържениците си и по време на двубоя с Кьолн, завършил 1:1. Имената на членове бяха изписани върху клубния автобус, а футболистите загряваха с екипи, на които също присъстваха техните имена.

„Вие сте основата на нашия Байерн. Всичко е изградено заради вас“, подчерта Хайнер.