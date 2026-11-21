Байерн Мюнхен потвърди, че Хари Кейн е със скъсана синдесмозна връзка на левия глезен след равенството 1:1 с Кьолн в Бундеслигата. Според германското издание “Билд” възстановяването на 33-годишния нападател може да отнеме между три и четири месеца.

Кейн пострада в 15-ата минута при шпагат на защитника на Кьолн Жоел Шмид. Капитанът на Англия опита да продължи, но пет минути по-късно напусна терена накуцвайки и беше заменен от Том Бишоф. “В момента се обсъжда дали ще се наложи операция”, заяви спортният директор на Байерн Макс Еберл.

Майкъл Олисе също получи травма и беше заменен на почивката. От Байерн съобщиха, че французинът има натъртване в предната част на стъпалото. Той напусна стадиона с патерици, а треньорът Венсан Компани обясни, че това е предпазна мярка.

Контузиите усложняват задачата на Компани, който вече е без Луис Диас, Исмаел Сайбари, Серж Гнабри и Алфонсо Дейвис. “Нуждаем се от невероятни представяния от играчи, които може би все още не са свикнали да носят тази отговорност в Байерн”, каза белгиецът пред Sky Germany. Двубоят с Кьолн беше първи за него край тъчлинията след 28 дни отсъствие заради здравословен проблем. Майки Мур откри за гостите, а Натаниел Браун изравни за Байерн.

Травмата поставя под въпрос и участието на Кейн в четвъртфиналите на Лигата на нациите срещу Норвегия на 27 и 30 март. Нападателят се разписа при победите над Хърватия и Испания през ноември, с които Англия спечели групата си. За Байерн той има четири гола и осем асистенции в десет мача от Бундеслигата, както и четири попадения и три голови подавания в четири срещи от Шампионската лига.