Този ВСС много се различава от предишните. Това заяви пред БТВ бившият председател на парламента Ива Митева.

„Това, което видяхме вчера, беше едно отговорно поведение. Смятам, че това беше единственото правилно и възможно действие на парламентарните групи в Народното събрание. За първи път от толкова много парламенти насам става възможен и изборът на членовете на ВСС заради това голямо мнозинство от 160 гласа“, посочи Митева.

Тя посочи, че не смята, че органът е политизиран.

"Още повече че двете политически имена – на господин Пандов и на госпожа Рангелова – отпаднаха. Смятам, че кандидатите са достойни, наистина с високи професионални и нравствени качества. Аз познавам няколко от тях и мисля, че този Висш съдебен съвет доста се различава от предишните“, отбеляза тя.

„Въпреки че винаги възлагаме много надежди на всеки новоизбран орган, след това се разочароваме. Силно се надявам да продължим да бъдем нащрек, да наблюдаваме действията и актовете, които приемат. Защото по тях ще разберем дали ще отстоят своята независимост, почтеност и репутация“, посочи Митева.

„Силно се надявам това да е реформаторски ВСС", каза тя.

„Чухме, че процедурата е минала след задълбочено обмисляне. Между другото, искам да вметна, че почти всички процедури в Народното събрание минават по процедурни правила, след добро и задълбочено обсъждане, почти денонощно. Въпросът е след това накъде ще тръгнат тези членове на Висшия съдебен съвет и дали ще отстоят съвестта и вътрешното си убеждение“, заяви бившият председател на парламента.

По думите ѝ няма съглашателство.

“Още повече че и ГЕРБ, и ДПС подкрепиха почти всички кандидати. Има разминаване само в две имена. Така че смятам, че тук не може да се говори за нова сглобка. По-скоро може да се говори за наистина разумно решение и прецедентен риск“, заяви Митева.

„Ако не беше избран Висшият съдебен съвет, обвиненията щяха да бъдат още по-силни към тези парламентарни групи, защото ПП и ДБ имат тази политика, откакто се появиха на политическия терен. И мисля, че това беше единственото правилно и важно решение при тях“, посочи тя.