"На Румен Радев му свърши меденият месец. Да се вземе в ръце, да изчисти Авгиевите обори, а те са много сериозни, защото тези авгиеви обори ще го потопят. Нека изиграе ролята на Херкулес." Това заяви бившият министър на енергетиката Румен Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

Овчаров коментира проектобюджета за 2027 г., като изрази подкрепа за основните му насоки. Според него правителството предприема правилни стъпки за ограничаване на държавните разходи и промени в осигурителната система.

"За мен бюджетът е нормален. Той задава посоки. Тези посоки са правилни - намаляване на разходите, намаляване на администрацията, влиза се в изчистване на осигурителната система, служителите започват да си плащат осигуровките", посочи бившият министър.

Той засегна и темата за облагането на банковия сектор, като прогнозира, че печалбите на банките през тази година ще достигнат 2 млрд. евро.

"Тази година печалбата на банките ще бъде 2 млрд. евро. 30% върху печалба от 2 млрд. не са 200 млн.", заяви Овчаров.

Бившият енергиен министър подкрепи и намеренията за промени в частните пенсионни фондове. Според него участието във втория пенсионен стълб води до намаляване на пенсията от Националния осигурителен институт с около 11–12%, като в бъдеще разликата може да достигне 20%.

Овчаров отправи остри критики и към съдебната система, като заяви, че няма доверие в нейната независимост.

"В съдебната система нямам абсолютно никакво доверие. Това е една абсолютно поръчкова система, която изпълнява стриктно нарежданията на Делян Пеевски, и аз съм директен потърпевш от това вече 10 години", заяви той.

По отношение на енергетиката Овчаров призова управляващите да обърнат внимание на проблемите в АЕЦ "Козлодуй" и загубите, които според него търпи централата.

Той коментира и цените на горивата, като посочи, че "Лукойл" поддържа сравнително по-ниски цени на пазара.