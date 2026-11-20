Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен дали премахването на ядрените оръжия изобщо някога "би могло да се случи", предаде Франс прес.

Той направи коментара си във връзка с отминалата среща на високо равнище с колегите си от Китай и Русия.

"Ако някой дойде и ви каже: Ще ви предложа сделка. Хайде да ги намалим наполовина, е трудно да кажете "Да", особено, когато сте във водеща позиция", посочи Тръмп и добави, че светът много трудно ще се освободи от ядрените оръжия.

Тръмп се закани днес и да налага вето на законите, приети от демократите, когато поемат контрол над Конгреса в началото на следващата година, предаде Ройтерс.

По време на пресконференция в Белия дом, Тръмп нарече президентското вето „извънредно правомощие“ и заяви, че заплахата му да блокира законите ще накара демократите да смекчат политиката си.