Най-успешният британски скиор Дейв Райдинг ще е голямата звезда, която ще дойде за откриването на ски сезона в Банско на 19 декември. 39-годишният алпиец, известен повече с прозвището Ракетата от Ланкашир, има 143 старта за Световната купа, в които има една победа (Кицбюел 22 януари 2022) и още шест подиума.

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Райдинг е участвал пет пъти на зимни олимпийски игри, като слаломът в Милано и Кортина на 16 февруари 2026 година бе последният старт в кариерата му. В момента той работи като експертен коментатор за „Евроспорт" във Великобритания.

За Райдинг това ще е второ идване в Банско след 2010 година, когато участва в два слалома за Европейската купа. Редом до британеца, на старта на сезона ще застане и легендата Марк Жирардели. Двамата ще са капитани на отборите в традиционната надпревара по паралелен гигантски слалом „Влез в отбора на шампиона".

С поканата към Райдинг и Жирардели, от концесионера на ски зоната „Юлен" продължават традицията да канят за старта на сезона топ звезди на световните ски. До 1 декември пък продължава промоцията на сезонните карти, които са на цените от миналата година. За възрастни картата е 870 евро, за ученици (от 12 до 18,99 г) и студенти - 820, за деца до 11.99 г - 460 и за пенсионери над 75 г - 55 евро.