Реал Мадрид продължава да бъде финансовият крал на европейския футбол, а Барселона е единственият друг клуб, преминал границата от 1 милиард долара годишни приходи. Това показват данните на американското издание Forbes за 2026 година, според които испанските грандове оглавяват класацията по оборот сред футболните клубове.

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През сезон 2024/25 Реал Мадрид е генерирал приходи в размер на 1,265 милиарда долара. Това е увеличение с около 12% спрямо предходния отчетен период и нов рекорд за футболен клуб. Барселона заема второто място с 1,063 милиарда долара.

Интересното е, че ако бъдат сравнени всички спортове, а не само футболът, Реал Мадрид вече има сериозен конкурент от САЩ. Далас Каубойс от Националната футболна лига (NFL) е генерирал близо 1,28 милиарда долара приходи, с което поставя рекорд за най-висок оборот, измерван от Forbes за спортен отбор.

Във футболната класация след испанските колоси се нареждат Байерн Мюнхен с 938 милиона долара и Пари Сен Жермен с 912 милиона. Ливърпул е пети с 911 милиона, а Манчестър Сити заема следващата позиция с 900 милиона долара.

Арсенал също се намира сред най-мощните финансово клубове на планетата с приходи от 895 милиона долара. Манчестър Юнайтед е осми с 865 милиона, следван от Челси с 637 милиона и Интер с 586 милиона долара.

Прави впечатление присъствието на цели шест английски клуба в първата десетка по приходи. Това е поредно доказателство за огромната финансова мощ на Висшата лига, която продължава да привлича най-големите телевизионни договори, спонсори и рекламодатели.

От друга страна, Реал Мадрид затвърждава позицията си не само като най-скъпия футболен клуб в света, но и като най-голямата машина за приходи в европейския футбол. Според Forbes испанският гранд е оценен на 9,5 милиарда долара, докато Барселона струва 7,5 милиарда. Така Реал остава начело в класацията за най-скъпи футболни клубове за пета поредна година.

ТОП 10 ФУТБОЛНИ КЛУБА ПО ПРИХОДИ ЗА 2026 ГОДИНА

Реал Мадрид - $1,265 млрд.

Барселона - $1,063 млрд.

Байерн - $938 млн.

ПСЖ - $912 млн.

Ливърпул - $911 млн.

Манчестър Сити - $900 млн.

Арсенал - $895 млн.

Манчестър Юнайтед - $865 млн.

Челси - $637 млн.

Интер - $586 млн.