"Ред Бул" увеличи приходите си до 12,2 млрд. евро през 2025 г.

Австрийският производител на енергийни напитки "Ред Бул" (Red Bull) е увеличил приходите и печалбата си през 2025 г. въпреки несигурността в международната търговска политика. Нетните приходи на компанията са нараснали с 9% до 12,2 млрд. евро, а консолидираната печалба се е повишила с 5% до 1,9 млрд. евро. Това показва финансовият отчет, публикуван в търговския регистър, съобщава австрийската агенция АПА.

Компанията е разпределила дивиденти в размер на 1,1 млрд. евро. От тях около 530 млн. евро са получили Марк Матешиц, който притежава 49% от капитала на "Ред Бул". Той наследи дела след смъртта на баща си Дитрих Матешиц през есента на 2022 г. Останалите 51% от компанията са собственост на тайландското семейство Йоовидхя.

"Ред Бул" запазва седалището си във Фушл ам Зее, в австрийската провинция Залцбург, и продължава да бъде сред най-големите данъкоплатци в страната. Данъчните разходи на концерна за финансовата 2025 г. възлизат на около 645 млн. евро.

Разходите за маркетинг на компанията са достигнали около 3,2 млрд. евро. От тази сума 1,5 млрд. евро са насочени към спонсорства, а малко под 900 млн. евро – към реклама.

"Ред Бул" има значително присъствие в моторните спортове, футбола, зимните дисциплини и екстремните спортове. Концернът развива и медиен бизнес чрез "Ред Бул Медиа Хаус" (Red Bull Media House), в чието портфолио влизат телевизията "Сервус ТВ" (ServusTV) и различни списания.

Производството и пълненето на кеновете традиционно се извършват от австрийския производител на напитки "Раух" (Rauch), базиран във Форарлберг. "Ред Бул" се фокусира основно върху маркетинга и дистрибуцията на продуктите си.

Енергийната напитка се произвежда и пълни предимно в Австрия, Швейцария и САЩ. Компанията планира да разшири производствената си мрежа с още два обекта - в Германия и Канада.

В средносрочен план "Ред Бул" очаква най-големи възможности за разширяване на бизнеса си на основните европейски и американски пазари, както и в избрани развиващи се държави.

Според доклада към годишния финансов отчет инвестициите в марката и строгият контрол върху разходите ще подкрепят по-нататъшното увеличаване на печалбата.

"Ред Бул" е основана през 1984 г. от австрийския предприемач Дитрих Матешиц и тайландския бизнесмен Чалео Йоовидхя. По време на делово пътуване през 80-те години Матешиц се запознава с тайландската енергийна напитка "Кратинг Даенг" (Krating Daeng), чието име означава "червен бик".

В партньорство с производителя ѝ "Ти Си Фармасютикъл" (T.C. Pharmaceutical) Матешиц създава компанията, която впоследствие се превръща в глобален производител на енергийни напитки. Днес бизнесът съчетава продажбата на напитки с мащабни инвестиции в спорт, реклама и медийно съдържание.