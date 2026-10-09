Новини
Търси
Подкаст
Икономика

"Ред Бул" увеличи приходите си до 12,2 млрд. евро през 2025 г.

"Ред Бул" увеличи приходите си до 12,2 млрд. евро през 2025 г.
Снимка: Pixabay

Печалбата на австрийския производител на енергийни напитки достигна 1,9 млрд. евро, а разходите за маркетинг надхвърлиха 3 млрд. евро

Австрийският производител на енергийни напитки "Ред Бул" (Red Bull) е увеличил приходите и печалбата си през 2025 г. въпреки несигурността в международната търговска политика. Нетните приходи на компанията са нараснали с 9% до 12,2 млрд. евро, а консолидираната печалба се е повишила с 5% до 1,9 млрд. евро. Това показва финансовият отчет, публикуван в търговския регистър, съобщава австрийската агенция АПА.

Компанията е разпределила дивиденти в размер на 1,1 млрд. евро. От тях около 530 млн. евро са получили Марк Матешиц, който притежава 49% от капитала на "Ред Бул". Той наследи дела след смъртта на баща си Дитрих Матешиц през есента на 2022 г. Останалите 51% от компанията са собственост на тайландското семейство Йоовидхя.

"Ред Бул" запазва седалището си във Фушл ам Зее, в австрийската провинция Залцбург, и продължава да бъде сред най-големите данъкоплатци в страната. Данъчните разходи на концерна за финансовата 2025 г. възлизат на около 645 млн. евро.

Разходите за маркетинг на компанията са достигнали около 3,2 млрд. евро. От тази сума 1,5 млрд. евро са насочени към спонсорства, а малко под 900 млн. евро – към реклама.

"Ред Бул" има значително присъствие в моторните спортове, футбола, зимните дисциплини и екстремните спортове. Концернът развива и медиен бизнес чрез "Ред Бул Медиа Хаус" (Red Bull Media House), в чието портфолио влизат телевизията "Сервус ТВ" (ServusTV) и различни списания.

Производството и пълненето на кеновете традиционно се извършват от австрийския производител на напитки "Раух" (Rauch), базиран във Форарлберг. "Ред Бул" се фокусира основно върху маркетинга и дистрибуцията на продуктите си.

Енергийната напитка се произвежда и пълни предимно в Австрия, Швейцария и САЩ. Компанията планира да разшири производствената си мрежа с още два обекта - в Германия и Канада.

В средносрочен план "Ред Бул" очаква най-големи възможности за разширяване на бизнеса си на основните европейски и американски пазари, както и в избрани развиващи се държави.

Според доклада към годишния финансов отчет инвестициите в марката и строгият контрол върху разходите ще подкрепят по-нататъшното увеличаване на печалбата.

"Ред Бул" е основана през 1984 г. от австрийския предприемач Дитрих Матешиц и тайландския бизнесмен Чалео Йоовидхя. По време на делово пътуване през 80-те години Матешиц се запознава с тайландската енергийна напитка "Кратинг Даенг" (Krating Daeng), чието име означава "червен бик".

В партньорство с производителя ѝ "Ти Си Фармасютикъл" (T.C. Pharmaceutical) Матешиц създава компанията, която впоследствие се превръща в глобален производител на енергийни напитки. Днес бизнесът съчетава продажбата на напитки с мащабни инвестиции в спорт, реклама и медийно съдържание.

Още по темата

Англия забранява енергийните напитки за деца под 16 години

Англия забранява енергийните напитки за деца под 16 години

Хърватия ограничава енергийните напитки за деца

Хърватия ограничава енергийните напитки за деца

В Кюстендил налагат глоба до 2000 евро за търговци, продавали енергийни напитки на деца

В Кюстендил налагат глоба до 2000 евро за търговци, продавали енергийни напитки на деца

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

ЕС и Китай сключиха споразумение за автомобили след разгорещени търговски преговори

ЕС и Китай сключиха споразумение за автомобили след разгорещени търговски преговори

Собствениците на дрейфащия блъкер EMIL са уведомили България за предстоящото му изтегляне

Собствениците на дрейфащия блъкер EMIL са уведомили България за предстоящото му изтегляне

SpaceX на Илон Мъск подготвя сателитен интернет за обикновените телефони

SpaceX на Илон Мъск подготвя сателитен интернет за обикновените телефони

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Петролът поевтиня след сигнал от Тръмп, че САЩ няма да атакуват Иран преди изборите

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 8 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа