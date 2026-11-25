Националната агенция за приходите е установила 16 нарушения при проверки на 20 търговски обекта на коледните базари в София. Пропуските са свързани с издаването на касови бележки и с разминавания в касовата наличност, съобщи заместник изпълнителният директор на НАП Христо Марков в ефира на БНТ.

Проверени са обекти на Немския коледен базар в Градската градина, базара пред НДК, Коледния карнавал в „Младост“ и базар „Капана“. Марков заяви, че проверките ще продължат и контролът ще бъде засилен. Санкциите са между 500 и 2000 евро, а при повторно нарушение се удвояват и се издава заповед за запечатване на обекта.

Марков коментира и цената от 10 евро за мекица на столичен коледен базар. По информацията, с която разполага, наемът на една къщичка е около 20 000 евро за целия едномесечен период. Той допусна, че този разход може да е повлиял върху цената, определена от търговеца.

Преди „Черния петък“ Марков призова потребителите да изискват касова бележка или фактура и да пазят документите за покупките си, за да могат да ги използват при рекламация или връщане на стока.