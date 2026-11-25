43-годишен шофьор на товарен автомобил е задържан в Стара Загора, след като е установено, че е управлявал с 3,25 промила алкохол.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 24 ноември мъжът бил спрян за проверка на ул. „Хан Аспарух“ от служители на Първо районно управление.

При тестването с дрегер била установена висока концентрация на алкохол в кръвта на шофьора.

По случая е образувано бързо производство, а водачът е задържан за срок до 24 часа.