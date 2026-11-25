Служители от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в София излязоха на едночасов протест като част от щафетната стачка в ключови държавни институции заради несправедливото заплащане, диспропорции във възнагражденията и неравнопоставено третиране на работещите в държавната администрация. Организатор е Синдикатът на административните служители „Подкрепа“.

„Инспекцията по труда загива“, заявиха протестиращите.

Те носеха плакати с надписи „Инспекторите по труда не са невидими“, „Грижим се за хората, а кой ще се грижи за нас?“, „И за нас има инфлация“ и скандираха „Подкрепа“, предава БТА.

По думите на председателят на САС „Подкрепа“ Кремена Атанасова недопустимо е да има работещи бедни.

Това е масово в ключовите звена на държавната администрация. Ние сме на дъното на всички статистики в цяла Европа по доходи, посочи тя. Атанасова обясни, че брутната заплата на един инспектор в София е в размер на 814 евро, като след удръжките за данъци и осигуровки получава между 650 и 700 евро заплата. Това е заплата, близка до минималната от 660 евро, добави председателят на САС „Подкрепа“.

Ние се борим не само за увеличаване на заплатите, но и за уважение, подчерта Атанасова. Това е сигнал към обществото, че държавният служител не трябва да бъде хулен и унижаван. Всеки от нас ползва тези услуги и всички тези хора са на работните си места заради нас, допълни тя. Атанасова призова трудът на служителите в държавните институции да бъде оценен подобаващо.

В понеделник начало на стачката поставиха служителите от Агенцията за социално подпомагане, а на следващия ден на протест излязоха от Агенцията по заетостта .

В петък в щафетната стачка ще се включат от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В понеделник, 30 ноември, призив за по-високи заплати ще отправят и служителите от Националния статистически институт. Във вторник, 1 декември, ще бъде стачката на работещите от Националния осигурителен институт.