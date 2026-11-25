Кой ще плаща инвалидната количка на човек, чийто осигуровки са прекъснати. Това запита д-р Александър Симидчиев по време на обсъждане на Бюджета на НЗОК за 2027 година в парламента.

Той обясни, че ДБ няма да подкрепят Бюджета. "Каса, която плаща само за болест и държава, която пести от превенция - това е една и съща грешка, записана в два закона", каза Симидчиев.

Според Николай Денков от ПП има манипулативен прочит на проектобюджета на Касата от страна на управляващите. "Говорим за над 17 000 медицински сестри в системата. За сметка на това водим по брой болници, брой легла - всичко, което дава обем, но не създава качество", каза Денков.

Той не вярва, че проблемите в проекторамката могат да бъдат "оправени" между първо и второ четене на Закона.

Как допълнителните средства ще помогнат здравеопазването в България да стане по-добро - ако някой може да отговори на тези въпроси, тогава може да обсъждаме, допълни Николай Денков.

Според Георги Петров от ПБ сега ресурсът се насочва към извънболничната помощ, защото е по-евтино да има превенция. "В момента са заложени в болничната помощ едни 82 млн. в посока амбулаторни процедури. Ще има допълнителни разговори с БЛС", обясни Петров.

"Бюджетът е лост за реформи, но сам по себе си бюджетът не означава реформа", допълни Георги Петров. Той обясни, че няма как да стане рязък завой в системата на здравеопазването, защото това ще се отрази негативно на българските граждани.

"Ние не пипаме данъка, въпреки че е безкрайно малък процента на здравните осигуровки", допълни депутатът от ПБ.