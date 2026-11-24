Д-р Илко Семерджиев е съучредител на възстановения Българския лекарски съюз (БЛС) през 1989 г. и три мандата член на Управителния му съвет, два от които е зам.-председател. Бил е директор на столична поликлиника и столична болница.

Той е пръв директор на създадената през 1999 г. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК). Бил е заместник-министър на здравеопазването в три правителства и министър на здравеопазването в правителството на ОДС от 1999 до 2001 г.

След политическия си мандат е учредител и в продължение на 10 години е ръководител на доброволен фонд за здравно осигуряване „ДОМ-Здраве“ АД. През 2017 г. става служебен заместник министър-председател по социалните въпроси и министър на здравеопазването. Бил е председател на Съвета на настоятелите на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, а към момента е почетен председател на Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване.

Господин Семерджиев, какво показа полицейската акция срещу фалшивите ТЕЛК решения, която беше проведена в София, Разград и Враца на 23 ноември?

Лично аз не мога да си представя с каква компетентност няколко полицейски акции могат да установят фалшиви ТЕЛК решения при положение, че медицинската експертиза е специализирана дейност, за която се изисква медицинско образование включително специализация и 5 години работа по специалността, което означава минимум 15 години инвестиции в знания и умения. Това ме навежда на мисълта, че тези шумни публични инициативи са по-скоро акция в подкрепа на намеренията на управляващите да намалят средствата, които ТЕЛК отключва в социалния бюджет. Преди две седмици няколко депутати от „Прогресивна България“ (ПБ) внесоха в Народното събрание проект за промяна на Закона за здравето, който МВР очевидно се опитва да подкрепи с показни мероприятия раздавайки вина на лекари, които са беззащитни в подобен род силови операции. С това не казвам, че злоупотреби няма в системата на ТЕЛК, такива има във всички сфери, но те не се установяват по този начин, а от специализираните компетентни органи на МЗ и МТСП и чак при данни за злоупотреби, корупция или измами се включват правоохранителните системи. Не искам да си помисля даже какво ще се случи, ако колегите решат да си спестят униженията и напуснат ТЕЛК защото те образование и работа си имат, алтернативата за тях е налице.

Бих посъветвал управляващите да снижат децибелите и да ни информират само когато установят нарушения по надлежния ред, а не когато осигуряват ПР на депутати, които са решили да не спазват закона и реда за законодателни изменения в съществуващия правов ред.

Какво имате пред с думите, че депутатите от ПБ не спазват реда за законови промени?

Няма спор, че депутатите имат законодателна инициатива и могат да правят предложения за изменения в законите, но този ред се прилага предимно за ад хок промени с малък мащаб и с цел бърза реакция, докато в случая имаме промени, които ще трябва да видоизменят процеси, за които депутатите нямат ясно понятие – това се знае от администрацията, която прилага досегашния ред и единствено тя може да предложи адекватни промени с цел отстраняване на грешки или усъвършенстване на работата, включително да оцени въздействието на промените не само по отношение на бюджета, но и по промените в придобивките на стотици хиляди хора. Редно е такива законови изменения да се предложат от изпълнителната власт едва когато администрацията е направила съответните анализи и оценки. Моите опасения са, че ако се приемат така предложените текстове на ниво НС и се спуснат върху изпълнителната власт за реализация могат да се създадат нови проблеми без да се решат старите.

Какви промени в сегашната система са необходими?

Да, определено. В момента имаме система, която изисква от лекарите в ТЕЛК да правят не само медицинска експертиза, но и трудова експертиза, която трябва да завърши със социална експертиза водеща до решения за съответните социални придобивки, а това не е в обхвата на тяхната компетентност. Социалното министерство - МТСП си спестява усилия и работа прехвърляйки голяма част от тях на медиците. Ако трябва да дам някакъв съвет, бих препоръчал лекарите да продължат да правят медицинска и функционална експертиза, но трудовата и социалната експертиза да си отиде там където й е мястото – в органите на МТСП, които са компетентни в това направление. Бих препоръчал също така преди да се издаде каквото и да е решение да се прави инвестиционна оценка на всеки конкретен казус защото, ако в рамките на живота на един нуждаещ се ще са необходими примерно 5 млн. евро за помощи, социални услуги или инвалидна пенсия, то би могло държавата да реши да инвестира в обучение, преквалификация, алтернативна трудова заетост и така вместо помощ да помогне на човека да има доходи, трудова и социална интеграция, и независимост, с което да направи включително икономия на социални разходи. Това не винаги е възможно, но е много по-рационално авансово да направиш по-голяма инвестиция, която не само да се реализира във времето, но и да намали дългосрочните разходи.

След като системата за издаване на ТЕЛК е дигитална, сървърът е един, а оценката на трудоспособността на пациентите става по документи, дали подобна показност ще достигне до реалните схеми?

Сега документите се разпределят на случаен принцип, НЗИС (Националната здравноинформационна система) архивира всяка информационна транзакция и не мога да си представя как точно полицейска акция може да установи измама освен, ако не хване някой да дава някому плик с пари. Но нека изчакаме да видим резултатите защото засега имаме единствено шум в публичното пространство. Някои лекари подават оставки, други сигурно ще заведат и дела, така че този процес ще е дълъг и труден, но пораженията ще са светкавични.

Това поне е сигурно – така се руши репутация, която по-принцип не се постига лесно, а наративът, че в здравеопазването има организирани престъпни групи води до тежки проблеми в здравната система и обществото. Само ще припомня за онзи колега от Ямбол, който часове наред спасяваше пострадалите на автомагистрала "Тракия" и след като се прибра в Спешното отделение в болницата беше пребит до безсъзнание от пациент, който беше дошъл за да иска медицинска помощ. Това са резултатите от настройването на обществото срещу лекарите.

Как на практика могат да се разкрият истинските измами с ТЕЛК решенията?

На първо място чрез дигитализация и прозрачност на процеса, което вече е в ход. НЗИС с нейните регистри, архив и транзакционни възможности е прекрасна платформа за подобрения в здравеопазването. Аз съм изключително удовлетворен защото НЗИС е мой проект, който стартирах през 2017 г. като вицепремиер и министър на здравеопазването със средства от ЕС по програма „Добро управление“ и в момента Световна банка дава изключително висока оценка на възможностите и реализацията му. Длъжен съм обаче, да подчертая, че е необходима съвместимост и взаимодействие от страна на информационните системи на МТСП, НОИ, НАП и др. за да видим цялата картина, а не само здравната.

Членовете на Комисиите вече не преглеждат лично пациенти, сложна е и оценката на работоспособността – как може да се отдели олиото от водата и да се разграничат реално нуждаещите се от хората, които се възползват от тази „вратичка“?

Има начин, трябва да се ползва и опита на други държави, които се справят по-добре от нас с тази материя. Още през 2015 г. имаше идея да се въведе IСF системата за функционална оценка на работоспособността, която да замени ТЕЛК. Тя се прилага активно в здравеопазването, социалното подпомагане, трудовата рехабилитация и образованието в много държави по света – използва се за преценка не само на медицинската диагноза, а на реалната способност на човек да изпълнява конкретни трудови задачи в определена работна среда. Фокусира се върху остатъчната работоспособност, а не само върху диагнозата (медицински модел). ICF оценява какво човек може да прави и какви бариери или улеснения има в средата му (био-психо-социален модел).

Какво бихме постигнали с тази нова система?

На първо място по-справедлива и точна подкрепа за нуждаещите се. Две лица с една и съща диагноза могат да имат коренно различни нужди. Системата позволява ресурсите (финансови средства, помощи, асистенти, помощни средства) да се насочват спрямо реалните затруднения в ежедневието, а не по шаблон. Постига се и по-бърза трудова реинтеграция защото оценката дава конкретни препоръки за адаптиране на работното място например - промяна в работното време, ергономично оборудване или преквалификация. Системата улеснява координацията между лекари, социални работници, работодатели и педагози, тъй като всички използват единни международни кодове и критерии за оценка. Постига се общ език между институциите, включително ограничаване на злоупотребите защото оценката разглежда реалното функциониране на човека и взаимодействието му със средата като намалява възможностите за субективно или формално определяне на проценти нетрудоспособност.