Боксовата легенда Ивендър Холифийлд даде предимство на Тайсън Фюри в очаквания с огромен интерес сблъсък срещу Антъни Джошуа. Срещата е на 11 декември в Кардиф, Уелс. Холифийлд коментира предстоящия двубой в интервю за Sky Sports. Четирикратният световен шампион призна, че Фюри е един от малкото боксьори, които са доказали, че могат да се справят с различни стилове на съперниците си.

„Харесвам Антъни Джошуа, а Тайсън Фюри е много добър боксьор. Той е един от малкото, които съм виждал да могат да се бият с всеки. Мисля, че е фаворит за победата, но с малко“, заяви американецът. Въпреки това Холифийлд не отписва Джошуа и смята, че крайният резултат ще зависи от това кой от двамата успее да наложи правилната стратегия в точния момент.

Джо Джойс също е сред хората, които виждат предимство за Фюри. Британецът познава добре качествата на двамата си сънародници и смята, че по-големият опит на Циганския крал в битките на най-високо ниво може да се окаже решаващ.

Сблъсъкът между Фюри и Джошуа е насрочен за 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Двубоят ще бъде излъчван от Netflix, а залогът е огромен - победителят ще получи възможност да се утвърди отново сред водещите имена в тежката категория.

Фюри влиза в срещата с баланс от 36 победи, две загуби и едно равенство, докато Джошуа има 30 успеха и четири поражения. И двамата вече са били световни шампиони, но за тях този мач е шанс да докажат, че все още принадлежат към елита на професионалния бокс.

Очакванията са за изключително оспорвана битка. Фюри разполага с предимство в ръста, движението и способността да променя стила си в хода на срещата, докато Джошуа може да разчита на сериозната си ударна мощ. Именно сблъсъкът между тези качества прави британското дерби толкова интригуващо.