Жители на блок 131 в столичния квартал „Младост“ готвят протест заради продължаващите прекъсвания на парното и топлата вода, предаде БТВ. Проблемът продължава повече от два месеца, а в края на седмицата потърпевшите възнамеряват да блокират движението по бул. „Цариградско шосе“.

След предишен репортаж на телевизията отоплението е било възстановено за около седмица. На 12 ноември обаче е възникнала нова авария. По думите на живеещите в блока първоначално ремонтът е трябвало да приключи до 15 ноември. След това срокът е изместен за 22 ноември, а последната посочена дата е 6 декември.

„Сагата продължава. След като вие бяхте на посещение, имахме буквално една седмица парно, което беше страхотно, съседите бяха щастливи. Отново сме обречени, заложници на тази ситуация“, разказа пред bTV Николай Андреев, жител на блока. По думите му опитите на съседите да се свържат с районния техник са останали без резултат.

Жителите вече са получили оферти от частни фирми и обмислят да платят за ремонта на проблемната тръба със собствени средства. Все още няма яснота дали могат да възложат ремонта без разрешение от топлофикационното дружество.

Оплаквания има и в кратките периоди, когато топлоподаването е възстановено. „Когато пуснем кранчето на топлата вода, чакаме 10-15 минути, за да тръгне хладка вода. А в същото време плащаме като за топла вода. Не казвам гореща – за топла говорим“, коментира друг жител. На по-високите етажи се е налагало радиаторите да бъдат обезвъздушавани допълнително, за да се затоплят жилищата.

Междувременно семейства в блока са купили електрически печки, а някои са предприели ремонти на електрическите си инсталации. Обитателите се притесняват как инсталацията на сградата, която по думите им е на около 60 години, ще понесе натоварването. „Аз съм баща на три деца. Справяме се трудно. Отопляваме се на печки, на ток. През нощта печките не работят. Сутрин, като станем, е студено“, разказа един от потърпевшите.

В писмена позиция до bTV от топлофикационното дружество съобщиха, че са увеличили броя на аварийните екипи и че повредата ще бъде отстранена при първа възможност. В отговора няма конкретен срок за възстановяване на парното и топлата вода в блок 131. Жителите настояват за ремонт, който да реши проблема трайно.