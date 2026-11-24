Във връзка с усложнената метеорологична обстановка от 7:00 до 19:00 ч. в понеделник на телефон 112 са постъпили 238 сигнала за щети и поражения от силните ветрове, съобщиха от дирекция „Национална система 112” към МВР.

В София сигналите са 74. Граждани са подавали информация за паднали дървета, огради, опасни билбордове и надвиснали ламарини.

В област Монтана са регистрирани общо 46 сигнала за паднали дървета и паднал електрически стълб. В област Враца са постъпили пет сигнала за паднали дървета – едното върху автомобил – четири за аварии в електропреносната мрежа, както и за липса на електричество в село Кален. В област Видин има четири сигнала за паднали дървета, един за паднали мазилки и информация за прекъснато захранване в село Новоселци.

В област Русе сигналите са 23, като в самия град Русе е съобщено и за висяща ламарина от покрив и за паднал електрически проводник. В област Плевен повикванията са 16 – осем за паднали дървета (едно върху автомобил), три за аварии в електропреносната мрежа и пет за паднали тавани и мазилка. Отчетени са още 16 сигнала за област Велико Търново, седем за област Габрово, по два за областите Ловеч (за паднали дървета) и Разград, както и един за скъсана ламарина на покрив в град Силистра.

В Североизточна България в област Добрич са регистрирани три сигнала за паднали дървета и един за запушена шахта, в област Шумен – три сигнала (два за дървета, като в единия случай дърво е паднало върху два автомобила, и един за паднала мазилка върху кола), а в област Търговище – три за паднали дървета.

В Районния център 112 в Кърджали са постъпили 23 сигнала за паднали дървета – 11 в област Пловдив, девет в област Пазарджик и по един в областите Смолян и Хасково. В град Пловдив са получени два сигнала – за паднало дърво върху лек автомобил без пострадали, за паднали мазилки на жилищни сгради и за отлепена външна изолация на последен етаж. В област Пловдив има и пет сигнала за аварии в електропреносната мрежа – в община Хисаря и селата Кръстевич, Беловица, Мало Крушево и Красново.

В област Стара Загора сигналите са седем, като е съобщено и за пет населени места без ток. В област Сливен са регистрирани пет сигнала, в Бургас – четири, а в област Ямбол – един. В Югозападна България има пет сигнала за паднали дървета в област Благоевград и два в Кюстендил.