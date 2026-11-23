Активираха системата за ранно предупреждение BG ALERT в Сливен заради силен вятър с пориви до 100 км/ч.

В съобщението на областния управител се отправя призив към гражданите да бъдат внимателни при придвижване в близост до дървета и сгради заради опасност от падащи клони и предмети.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена с условията по пътищата скорост.

„Придвижвайте се с повишено внимание около дървета и сгради. Има възможност за падащи клони и предмети. Управлението на МПС да е с повишено внимание и намалена скорост“, се посочва в предупреждението.