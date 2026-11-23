Полетите на летище „Васил Левски“ – София се изпълняват нормално и по разписание въпреки силния вятър, като към момента няма регистрирани закъснения при излитащите и кацащите самолети. Това съобщиха от пресцентъра на летището, цитирани от БТА.

Оттам препоръчват на пътниците да следят интернет страниците на авиокомпаниите за евентуални промени в разписанието и да бъдат на летището два часа преди часа на своя полет. При промяна в полетите авиокомпаниите трябва да уведомят пътниците, допълват от летището.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оранжев код за силен вятър в голяма част от Централна и Западна България за днес. В останалата част от страната е в сила предупреждение от първа степен – жълт код, заради силен вятър.

Преди обед температурите в страната ще достигнат 15-20 градуса, но около и следобед от северозапад бързо ще се понижават. На отделни места по високите западни полета дъждът за кратко ще се примесва и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки, показва прогнозата на НИМХ.