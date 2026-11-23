Нова организация на движението в София заради ремонта на бул. „Княгиня Мария Луиза“
Новата временна организация на движението ще бъде в сила до 23 март 2027 г.
От 24 ноември 2026 г. започва нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по столичния бул. „Княгиня Мария Луиза“. Ремонтът обхваща участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Козлодуй“ и ще доведе до промени както за автомобилите, така и за градския транспорт.
Строителните дейности включват реконструкция на релсовия път и рехабилитация на пътните платна в района между Централната жп гара и ул. „Козлодуй“.
Новата временна организация на движението ще бъде в сила до 23 март 2027 г.
За този период се забранява движението на пътни превозни средства по южното и западното централно платно на булеварда в участъка между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Козлодуй“.
Реконструкцията ще засегне маршрутите на 4 трамвайни и 8 автобусни линии.
Столичната община призовава пътниците да планират предварително пътуванията си заради очакваните затруднения.
Между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Струга“ движението ще се извършва двупосочно по северното и източното централно платно. Между ул. „Струга“ и ул. „Козлодуй“ автомобилите ще се движат еднопосочно по източното централно платно към бул. „Сливница“ и по източното локално платно към бул. „Христо Ботев“. Временната организация пред Централната жп гара остава в сила.
Реконструкцията обхваща около 1,2 километра трамвайно трасе. Релсовият път не е бил основно ремонтиран повече от 50 години.
Проектът предвижда цялостна подмяна на релсите, обновяване на контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, както и ремонт на трамвайните перони. Ще бъдат рехабилитирани и пътните настилки между Централната гара и ул. „Козлодуй“.
Предвидено е и саниране на покривните плочи на прилежащите подземни съоръжения. След ремонта се очаква трамваите да се движат по-плавно и комфортно, като бъдат намалени вибрациите и шумът в района.
Първият етап от реконструкцията – между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“ – вече приключи.
След 72-часови изпитания движението на трамваите в района беше частично възстановено на 14 септември. В рамките на първия етап са обновени релсовият път, контактно-кабелната мрежа и уличното осветление.
Извършена е и автоматизация на трамвайните стрелки. Обновени са зоните около спирките с цел да бъде подобрена достъпността за хора със затруднено придвижване.
От Столичната община призовават шофьорите да използват възможните обходни маршрути, да спазват временната пътна сигнализация и да се съобразяват с промените в организацията на движението.