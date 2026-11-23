От 24 ноември 2026 г. започва нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по столичния бул. „Княгиня Мария Луиза“. Ремонтът обхваща участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Козлодуй“ и ще доведе до промени както за автомобилите, така и за градския транспорт.

Строителните дейности включват реконструкция на релсовия път и рехабилитация на пътните платна в района между Централната жп гара и ул. „Козлодуй“.

Новата временна организация на движението ще бъде в сила до 23 март 2027 г.

За този период се забранява движението на пътни превозни средства по южното и западното централно платно на булеварда в участъка между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Козлодуй“.

Реконструкцията ще засегне маршрутите на 4 трамвайни и 8 автобусни линии.

Столичната община призовава пътниците да планират предварително пътуванията си заради очакваните затруднения.

Между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Струга“ движението ще се извършва двупосочно по северното и източното централно платно. Между ул. „Струга“ и ул. „Козлодуй“ автомобилите ще се движат еднопосочно по източното централно платно към бул. „Сливница“ и по източното локално платно към бул. „Христо Ботев“. Временната организация пред Централната жп гара остава в сила.

Реконструкцията обхваща около 1,2 километра трамвайно трасе. Релсовият път не е бил основно ремонтиран повече от 50 години.

Проектът предвижда цялостна подмяна на релсите, обновяване на контактно-кабелната мрежа и уличното осветление, както и ремонт на трамвайните перони. Ще бъдат рехабилитирани и пътните настилки между Централната гара и ул. „Козлодуй“.

Предвидено е и саниране на покривните плочи на прилежащите подземни съоръжения. След ремонта се очаква трамваите да се движат по-плавно и комфортно, като бъдат намалени вибрациите и шумът в района.

Първият етап от реконструкцията – между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“ – вече приключи.

След 72-часови изпитания движението на трамваите в района беше частично възстановено на 14 септември. В рамките на първия етап са обновени релсовият път, контактно-кабелната мрежа и уличното осветление.

Извършена е и автоматизация на трамвайните стрелки. Обновени са зоните около спирките с цел да бъде подобрена достъпността за хора със затруднено придвижване.

От Столичната община призовават шофьорите да използват възможните обходни маршрути, да спазват временната пътна сигнализация и да се съобразяват с промените в организацията на движението.