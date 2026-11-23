Неблагоприятни условия в планините: Сняг, силен вятър и гъсти мъгли
Планинската спасителна служба предупреждава за влошаване на метеорологичните условия
Условията за туризъм в планините са неблагоприятни заради силния вятър по билата и гъстите мъгли във високите части. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК), цитирани от БТА.
Снеговалежи са регистрирани в Централния Балкан над 2000 метра надморска височина. През изминалата нощ около хижа „Алеко“ на Витоша, разположена на приблизително 1800 метра, се е натрупала тънка снежна покривка.
От ПСС предупреждават за предстоящ спад на температурите, както и за валежи от дъжд и сняг.
Най-ниска е температурата в момента на връх Ботев, където термометрите показват минус 1 градус. В останалите планински райони сутрешните стойности са били около 5-6 градуса.
Вчера планински спасители са оказали помощ на туристка, изгубила се в района на хижа „Рилски езера“.