Временни ограничения на движението се въвеждат по автомагистрала "Струма" от днес, 23 ноември, до 27 ноември включително. Промените ще засегнат участъка между 37-ия и 56-ия километър на магистралата, на територията на област Кюстендил, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограниченията ще действат всеки ден между 8:00 и 16:00 часа и ще се въвеждат поетапно в двете посоки на движение.

Причината е извършването на дейности по почистване на дъждоприемни шахти и премахване на крайпътна растителност.

В участъците, в които работят екипите по поддръжката, временно ще бъде ограничаван достъпът до аварийната лента. Промените ще важат както за пътуващите в посока София, така и за водачите, движещи се към Благоевград и Кулата.

Не се предвижда пълно затваряне на автомагистралата. Автомобилите ще могат да преминават по активната и изпреварващата лента.

От АПИ уточняват, че ограниченията няма да обхващат едновременно целия 19-километров участък. Работните зони ще се променят в зависимост от напредъка на дейностите.

Почистването на крайпътната растителност има за цел да подобри видимостта и условията за безопасно движение. Поддръжката на дъждоприемните шахти е необходима за нормалното функциониране на отводнителната система и предотвратяването на задържане на вода върху пътното платно.

Дейностите се извършват в началото на зимния сезон, когато валежите и ниските температури могат да създадат допълнителни затруднения за движението.

От пътната агенция призовават шофьорите да спазват временната пътна сигнализация, да се движат със съобразена скорост и да поддържат безопасна дистанция при преминаване през участъците, в които се работи.

Водачите, които планират пътуване между София, Дупница, Благоевград и ГКПП "Кулата", могат да следят актуалната информация за пътната обстановка на официалния портал на АПИ – traffic.api.bg.

Информация за действащите ограничения се предоставя и на денонощния телефон на агенцията 0700 130 20.