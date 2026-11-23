Още на 30 ноември, когато встъпва в длъжност, новият Висш съдебен съвет може да даде отговор на въпрос, останал след закриването на временната комисия за „Осемте джуджета“ и Нотариуса – къде са събраните документи и какво от тях може да стане публично. Това е първият тест за съвета според адвокатите Петромир Кънчев от „Правосъдие за всеки“ и Александър Кашъмов от „Програма Достъп до информация“.

След него идва друг – дали изборът на главен прокурор ще предложи реална конкуренция или отново ще се сведе до „състезание с един кон“, казаха те в ефира на Нова.

След избора на единайсетия член от парламентарната квота и на представителя на следователите съставът на ВСС беше попълнен. По думите на Кънчев около пет парламента не са успели да изпълнят задължението си да изберат нови членове. Този път конфигурацията в Народното събрание е позволила да се събере необходимото мнозинство от 160 гласа.

Кънчев определи процедурата като по-прозрачна от предишните. Той открои публичните изслушвания, въпросите към кандидатите и участието на неправителствения сектор в номинациите. Кашъмов посочи като предимство управленския опит на част от избраните, сред които има бивши министри и заместник-министри. По първоначалната му оценка в новия състав не се очертава монолитна група, която да може да блокира решенията на съвета.

По думите на Кънчев избраните от парламентарната квота са поели ангажимент да разгледат приоритетно случаите, свързвани с Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса. Според него съветът може да започне работа по тях още преди процедурите за избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд (ВАС).

Кашъмов припомни, че временната комисия на предишния ВСС по двата случая е била закрита, без да стане ясно какво се е случило със събраната документация. Съюзът на съдиите в България с помощта на „Програма Достъп до информация“ е завел дело срещу отказ да бъдат предоставени данни за магистрати, които са били подслушвани или са били обект на разследвания и прокурорски проверки във връзка със случаите.

По думите на Кашъмов от ВСС са насочили заявителите към апелативния съд и Върховната касационна прокуратура. Оттам са посочили, че вече са предоставили документите на съвета. „Къде е тази документация изобщо?“, попита Кашъмов. Според него новият състав трябва да установи какви материали са налични, да огласи онези, които могат да бъдат публикувани, и да реши коя комисия да продължи работата. За евентуална отговорност на бивши членове на ВСС той посочи, че тя може да се търси за конкретни действия и при наличие на доказателства.

Ще има ли повече от един кандидат за главен прокурор?

На въпрос за името на Иван Демерджиев, споменато в публичното пространство, двамата адвокати поставиха акцента върху процедурата. „Ние се нагледахме на главни прокурори, които са избрани при състезание на един кон“, каза Кашъмов. Той призова за широк обществен дебат и публични изслушвания, на които да проличи дали кандидатите могат да действат независимо от управляващото мнозинство.

Кънчев вижда възможност в Прокурорската колегия да бъдат издигнати няколко кандидатури. По думите му правосъдният министър вече е заявил, че няма да прави номинация. Адвокатът постави въпроса дали министърът би използвал правомощието си, ако колегията предложи само един кандидат.