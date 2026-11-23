Кашъмов и Кънчев: Да нямаме отново само един кандидат за главен прокурор
Продължителното командироване на магистрати може да ги постави в зависимост, казаха те
Още на 30 ноември, когато встъпва в длъжност, новият Висш съдебен съвет може да даде отговор на въпрос, останал след закриването на временната комисия за „Осемте джуджета“ и Нотариуса – къде са събраните документи и какво от тях може да стане публично. Това е първият тест за съвета според адвокатите Петромир Кънчев от „Правосъдие за всеки“ и Александър Кашъмов от „Програма Достъп до информация“.
След него идва друг – дали изборът на главен прокурор ще предложи реална конкуренция или отново ще се сведе до „състезание с един кон“, казаха те в ефира на Нова.
След избора на единайсетия член от парламентарната квота и на представителя на следователите съставът на ВСС беше попълнен. По думите на Кънчев около пет парламента не са успели да изпълнят задължението си да изберат нови членове. Този път конфигурацията в Народното събрание е позволила да се събере необходимото мнозинство от 160 гласа.
Кънчев определи процедурата като по-прозрачна от предишните. Той открои публичните изслушвания, въпросите към кандидатите и участието на неправителствения сектор в номинациите. Кашъмов посочи като предимство управленския опит на част от избраните, сред които има бивши министри и заместник-министри. По първоначалната му оценка в новия състав не се очертава монолитна група, която да може да блокира решенията на съвета.
По думите на Кънчев избраните от парламентарната квота са поели ангажимент да разгледат приоритетно случаите, свързвани с Петьо Петров – Еврото и Мартин Божанов – Нотариуса. Според него съветът може да започне работа по тях още преди процедурите за избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд (ВАС).
Кашъмов припомни, че временната комисия на предишния ВСС по двата случая е била закрита, без да стане ясно какво се е случило със събраната документация. Съюзът на съдиите в България с помощта на „Програма Достъп до информация“ е завел дело срещу отказ да бъдат предоставени данни за магистрати, които са били подслушвани или са били обект на разследвания и прокурорски проверки във връзка със случаите.
По думите на Кашъмов от ВСС са насочили заявителите към апелативния съд и Върховната касационна прокуратура. Оттам са посочили, че вече са предоставили документите на съвета.
„Къде е тази документация изобщо?“, попита Кашъмов. Според него новият състав трябва да установи какви материали са налични, да огласи онези, които могат да бъдат публикувани, и да реши коя комисия да продължи работата. За евентуална отговорност на бивши членове на ВСС той посочи, че тя може да се търси за конкретни действия и при наличие на доказателства.
Ще има ли повече от един кандидат за главен прокурор?
На въпрос за името на Иван Демерджиев, споменато в публичното пространство, двамата адвокати поставиха акцента върху процедурата. „Ние се нагледахме на главни прокурори, които са избрани при състезание на един кон“, каза Кашъмов. Той призова за широк обществен дебат и публични изслушвания, на които да проличи дали кандидатите могат да действат независимо от управляващото мнозинство.
Кънчев вижда възможност в Прокурорската колегия да бъдат издигнати няколко кандидатури. По думите му правосъдният министър вече е заявил, че няма да прави номинация. Адвокатът постави въпроса дали министърът би използвал правомощието си, ако колегията предложи само един кандидат.
Кашъмов предложи министърът публично да обсъди предложения на професионални и граждански организации и при прозрачна процедура да внесе кандидатура. От разговора стана ясно, че „Програма Достъп до информация“ и „Правосъдие за всеки“ засега не са предложили конкретно име.
Предстои и избор на председател на ВАС, който се произнася като последна инстанция по административни дела, включително при оспорване на актове на изпълнителната власт. В разговора беше посочено, че за избора са необходими 17 гласа във ВСС, а за главен прокурор – 13. Според участниците по-високият праг за председател на ВАС ще затрудни постигането на съгласие между квотите.
В разговора беше поставен и въпросът за отказа Емилия Русинова да бъде временно отстранена като ръководител на Софийската градска прокуратура. Двамата адвокати обсъдиха начина, по който там се разпределят делата срещу магистрати и хора на висши публични позиции. Беше предложено специализираният отдел, който поема тези производства, да бъде разформирован, а делата да се разпределят на случаен принцип сред по-широк кръг прокурори.
Кънчев посочи като задача пред новия ВСС и ограничаването на продължителното командироване на магистрати. По думите му при изслушванията избраните кандидати са признали, че тази практика може да постави магистрати в зависимост.
Кашъмов обърна внимание на конкурсите за назначаване и повишаване на прокурори, които през последните години са били спирани дори след изпит и класиране. Като пример той даде процедура за повишаване на апелативни прокурори, която според него все още може да бъде довършена. Пред съвета стоят и изборите на административни ръководители на съдилища и прокуратури с изтекли мандати.