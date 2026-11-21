Петко Петков беше избран за последния член на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите.

Той получи подкрепата на 323 свои колеги, докато другият кандидат – Бойко Атанасов, събра 40 гласа.

С избора на Петков приключи процедурата по попълване на новия състав на ВСС.

Очаква се новоизбраните членове да започнат работа най-рано в началото на декември, ако няма обжалване на резултатите. Имената им трябва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.