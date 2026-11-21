Петко Петков стана последният избран член на новия ВСС
Той получи подкрепата на 323 свои колеги
Петко Петков беше избран за последния член на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите.
Той получи подкрепата на 323 свои колеги, докато другият кандидат – Бойко Атанасов, събра 40 гласа.
С избора на Петков приключи процедурата по попълване на новия състав на ВСС.
Очаква се новоизбраните членове да започнат работа най-рано в началото на декември, ако няма обжалване на резултатите. Имената им трябва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.