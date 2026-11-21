Избирателната активност в Общото събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет към 13:00 ч. е 66%, съобщават от пресцентъра на съвета.

Право на глас имат 453 следователи. Те избират измежду двама кандидати за едно място във ВСС. Гласуването трябва да приключи в 18:00 часа, а до 23:00 часа се предвижда резултатите да бъдат обявени.

Гласуването се провежда в пет избирателни секции по апелативни райони - в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

Процесът по преброяване на бюлетините, установяване на тяхната действителност и съставяне на протокол за резултатите от гласуването ще се извършва в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение.