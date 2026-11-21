Най-малко 2000 работни места в Министерството на вътрешните работи ще бъдат съкратени като част от планираната оптимизация на държавната администрация, заяви пред БТВ депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по икономическа политика Стефан Белчев.

5000 щатни бройки в публичния сектор са предвидени за съкращаване с бюджета, но по думите му не всички са заети работни места, а част от тях са свободни.

„Това е първата стъпка от една наистина сериозна оптимизация на публичния сектор“, каза Белчев.

Той посочи, че освен в МВР съкращения ще има и в други министерства, агенции и държавни предприятия. По думите му около 2400 души са от останалата част на публичния сектор, а други – от държавни предприятия.

Според депутата реформата трябва да бъде основана на функционални анализи, каквито вече са направени в повечето министерства.

Белчев призна, че съкращенията и преназначенията са трудни решения, тъй като засягат човешки съдби, но определи оптимизацията като необходима.

Белчев коментира и твърденията за около 6000 служители на МВР с решения на ТЕЛК.

„Странно ми е, защото хора, които би трябвало да бъдат с доста сериозна физическа подготовка, не би следвало да имат такива решения. Това най-вероятно ще бъде обект на прецизиране и проверка от страна на министъра на вътрешните работи“, посочи той.

По повод протестите пред Народното събрание срещу предвижданите промени в медицинската експертиза Белчев увери, че хората с реални увреждания няма да пострадат.