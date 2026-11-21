Кристиано Роналдо отбеляза 986-ия гол в кариерата си, но Ал Насър загуби с 1:3 от Ал Ахли. Португалецът даде ранен аванс на отбора си, а само четири минути по-късно пропусна дузпа, с която можеше да удвои преднината. Ал Ахли обърна резултата и прекъсна серията на съперника от четири поредни победи.

В анализа си след дербито саудитското издание на Goal насочи критиките си към реакцията на нападателя и представянето му в остатъка от мача. Според авторите Ал Насър е бил по-опасният отбор в началото, но след пропуска Ал Ахли е поел инициативата.

“Самият Роналдо напълно изчезна от играта след пропуснатата дузпа, с грешни подавания и пораженчески език на тялото”, пише изданието. В анализа се посочва, че португалецът е реагирал бурно, като е крещял и е гледал към небето. От Goal смятат, че той носи значителна част от отговорността за спада в играта на отбора.

Това е втората пропусната дузпа на Роналдо през сезона и шестата му с екипа на Ал Насър, откакто се присъедини към клуба в началото на 2023 г. С попадението си срещу Ал Ахли нападателят се доближи на 14 гола от границата от 1000 в кариерата си.

След поражението Ал Насър остава трети в класирането с 28 точки, на четири зад Ал Ахли.