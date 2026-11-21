Няма да се предприемат промени в ущърб на майките и личните асистенти, заяви тази сутрин социалният министър Наталия Ефремова пред НОВА.

Министерството на труда и социалната политика подготвя промени в системата за подкрепа на хората с увреждания подготвя Министерството на труда и социалната политика. Целта е средствата да се насочват по-ефективно към реалните нужди на хората, без да се отнемат техни права, заяви тази сутрин социалният министър Наталия Ефремова пред НОВА.

По думите ѝ въпреки че средствата за подкрепа се увеличават всяка година, това не води непременно до по-голямо удовлетворение от предоставяната грижа. Поради тази причина предстои пакет от промени, които ще бъдат обсъдени с представителните организации на хората с увреждания.

Ефремова коментира и случаи на несъответствия при решенията на ТЕЛК, като даде пример с хора, които имат 100% загуба на зрение, но разполагат с шофьорска книжка и управляват автомобил. Тя каза, че подобни казуси вече започват да се проверяват.

Ефремова увери, че няма да се предприемат промени в ущърб на майките и личните асистенти. В страната личните асистенти са над 100 000 и се грижат за повече от 85 000 души с увреждания. През първата половина на следващата година ще стане ясно дали ще има промени в Закона за личната помощ и свързаните с него нормативни актове.

По думите на Ефремова една от обсъжданите инициативи е създаването на специализирана услуга „Социално такси“.

„Министерството води разговори с Европейската комисия по Социалния план за климата, като идеята е хора в уязвимо положение да могат да използват специализиран транспорт, за да стигат до болница, банка или магазин. Нашата идея е за 500 такива таксита, които да са на разположение на всички общини в страната“, обясни Ефремова.

Преговорите трябва да продължат през 2027 г., а одобрените инвестиции се очаква да започнат през 2028 г.

Социалният министър съобщи, че около 290 000 души, които получават социалната си подкрепа по банков път, вече са получили коледната добавка.

От понеделник средствата ще могат да бъдат взети и от пощенските станции, като ще бъдат налични до 23 декември.

Общо малко над 500 000 души ще получат коледна подкрепа. В следващия бюджет са предвидени и великденска, и коледна добавка от по 50 евро за семействата с ниски доходи. Министърът припомни и за изплатения инфлационен чек за 2026 г., от който автоматично са се възползвали около 400 000 души. Продължава и изплащането на помощите за отопление.

Ефремова коментира и подкрепата за семействата на загиналите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

„С всички 13 семейства е установен контакт, а три заявления за помощ вече са подадени и се обработват. Всяко семейство ще получи по 8000 евро", каза министърът.

Министър Ефремова засегна и случая със сексуалното посегателство над непълнолетно момиче, извършено от три непълнолетни момчета.

Тя посочи, че Държавната агенция за закрила на детето е била сезирана от майка, която е видяла разпространяван клип в социалните мрежи. След сигнала е започнала проверка и е образувано досъдебно производство. Агенцията е сезирала ГДБОП с искане за сваляне на видеоматериалите.

„Трите момчета са задържани за 48 часа. На момичето се оказва психологическа подкрепа, а социалните служби работят както с него и семейството му, така и със семействата на момчетата", подчерта Ефремова. Министърът уточни, че досега децата и техните семейства не са били познати на социалната система.