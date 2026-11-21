Експлозия на яхта под български флаг стана край п-в Халкидики.

Инцидентът e станал в марината Сани на полуостров Касандра, Халкидики. Единственият човек на борда е ранен и е откаран в болница.

Мъжът е гръцки гражданин и капитан на плавателния съд. Той е получил изгаряния при взрива.

Експлозията се е случила снощи, причините за нея засега не са установени. Според информация на гръцката брегова охрана плавателният съд е бил акостирал в марината и е плавал под български флаг.

Пострадалият е бил единственият човек на яхтата. Той е поет от екип на спешната помощ EKAB и транспортиран до общата болница в Полигирос, информира БТВ.

След експлозията в яхтата е започнала да навлиза вода, което е създало опасност от потъването ѝ. На място са предприети действия по изпомпването на водата от плавателния съд.

Като превантивна мярка около яхтата е поставена и специална плаваща бариера срещу замърсяване, която трябва да ограничи евентуалното разпространение на нефтопродукти и други замърсители в морето.

Гръцките власти разследват причините за инцидента. Към момента няма официална информация какво е предизвикало взрива и дали става въпрос за техническа неизправност.

Сани е сред най-известните яхтени комплекси на полуостров Касандра в Халкидики.