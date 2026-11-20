Вълк е забелязан в гръцкото селище Никити на полуостров Халкидики, след което е влязъл в частен двор и е излязъл оттам с котка в уста. За случая съобщава регионалният сайт „Вория“.

Инцидентът е станал миналия петък около 22:10 ч. Кадри, публикувани от сайта halkidikinews.gr, показват как жена, преминаваща по улицата, внезапно се озовава срещу животното. Уплашена, тя се отдръпва, а вълкът влиза през отворена порта в близък двор. Малко по-късно хищникът напуска имота, носейки котка в уста.

Жители на Никити са поискали намесата на властите, като настояват животното да бъде заловено и преместено в подходяща природна среда.

Това е най-малко вторият подобен случай на появата на вълк в населено място на Халкидики през последните месеци. Преди това вълчица беше забелязана в Неос Мармарас, където през септември бяха ухапани малко дете от Сърбия и 46-годишен мъж.

Животното се свързва и с нападение отпреди година, когато в същото селище беше ухапано петгодишно дете. Вълчицата все още се издирва с цел преместването ѝ в център за диви животни.

През юли тази година друго четиригодишно дете беше нападнато от вълк в района на Солун.

През последните месеци зачестяват съобщенията за предполагаеми появи на вълци в населени места в Северна Гърция.