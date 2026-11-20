42-годишен мъж е пострадал при инцидент с нож в Стара Загора, след като по негови данни бил нападнат от 48-годишната жена, с която живее на семейни начала. За случая съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 19 ноември в Първо районно управление в Стара Загора. По информация на потърпевшия нападението е станало предходната вечер, 18 ноември, между 21:00 и 22:00 часа.

Мъжът разказал пред органите на реда, че жената го нападнала с нож, а той се опитал да се защити, като хванал острието с ръка. В резултат получил порезна рана на дясната длан.

Към момента не се съобщават подробности за причините, довели до инцидента, нито дали между двамата е имало предходни конфликти.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а във връзка с чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс, които се отнасят до причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около случилото се.