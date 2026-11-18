Комплексният онкологичен център в Стара Загора е изправен пред опасност от закриване заради напускащи специалисти и спрели работа отделения. В лечебното заведение са регистрирани около 20 хиляди пациенти от 15 общини, а близо 9 хиляди са на активно лечение, съобщава БНТ.

От над 300 служители в миналото сега в центъра са останали 180. Сред причините за отлива на кадри са ниските възнаграждения, остарялата апаратура и по-доброто заплащане в частните болници. Старша медицинска сестра с 35 години стаж получава 816 евро месечно.

Работещите в центъра твърдят, че нямат яснота за бъдещето му.

„Затварят се отделения, самозатварят се – отделение по хирургия, реанимация, анестезиология, сега напуснаха онкогинекология, напуснаха абсолютно всички, целият персонал на отделение по лъчетерапия и ние не знаем какво се случва, ще ни затварят ли, нямаме никаква информация“, заявява Марияна Йорданова.

Въпреки трудностите част от медиците са решени да останат. Д-р Стоянов свързва решението си и с личната история на своето семейство.

„За мен това е кауза. И двамата ми родители са с онкологични заболявания и и двамата бяха лекувани тук. Колегите са изключителни професионалисти и благодарение на тях родителите ми са живи и здрави. Затова съм решил да остана и да работя тук до последно“, казва той пред БНТ.

Пациентите също се тревожат къде ще продължат лечението си, ако центърът затвори.

„Ако ни затворят болницата, къде ще ходим? Друга болница? Аз съм свикнала тука със сестрите, с докторите, доволна съм“, споделя Юра Сиромахова.

„Ако затвори, не знам какво ще правя. Къде ще ходим, какво ще правим? Тука ми е последната надежда“, казва пациентът Цветан Цанков.

На 1 септември Общинският съвет в Стара Загора, който е принципал на лечебното заведение, е решил центърът да бъде преобразуван в Специализирана болница за активно лечение по онкология. Целта е била да се подобри управлението и да се запази медицинската дейност. Сега обаче ситуацията е критична.

„Ако до края на месеца не намерим лъчетерапевт, който да замести напускащите специалисти, ще трябва да предприемем още съкращения и дори да стигнем до закриване на заведението“, предупреждава Янко Янков, председател на постоянната комисия по общинска собственост.

По думите му в дружеството има лекари, които биха могли да заемат длъжността, но към момента отказват да предоставят необходимите дипломи и да участват в процедурата по запазване на лечебното заведение.

Работещите в онкологичния център са потърсили съдействие от държавата и очакват намеса на Министерството на здравеопазването.