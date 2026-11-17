В Плевен се наблюдава повишаване на броя на случите на заболели от грип и остри респираторни заболявания през последната седмица. Това отчитат от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

За периода 9 – 15 ноември заболеваемостта е 126,28 на 10 000 души (116 случая), а за предходната отчетена седмица тя е 84,19 на 10 000 души (74 случая). От здравната инспекция допълват, че заболеваемостта е в обичайните за сезона стойности.

По отношение на капковите инфекции през миналата седмица са регистрирани 12 болни с варицела, по един с морбили, скарлатина и коронавирус. При чревните инфекции петима са заболелите от вирусен хепатит, четирима са с ентероколит, а при трима пациенти е установен ротавирусен гастроентерит.

В края на миналата седмица от Министерството на здравеопазването съобщиха, че последните 300 000 дози противогрипни ваксини по националните програми се доставят до личните лекари. Дозите са предназначени за безплатна ваксинация за деца и хора на възраст 65 и повече години. С тази доставка приключва снабдяването по програмите.