Депутати от „Демократична България“ настояват президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) по две непосредствени заплахи: поредните атаки срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона и руските претенции в Абу Даби за ограничаване на съюзническата отбрана в Европа. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.

На КСНС на 7 октомври не подкрепихме заключителната декларация, защото бяха отхвърлени предложенията ни за нота до Русия срещу нападателни действия в българската икономическа зона и категоричен призив Москва да приеме пълно и незабавно прекратяване на огъня. Днес настояваме за отчет какво е направено оттогава за наблюдението, противодействието на дронове и координацията със съюзниците, посочват от ДБ.

В Абу Даби Москва настоява за връщане на съюзническото военно присъствие към конфигурацията от 1997 г., спиране на разширяването и военната дейност на НАТО в Източна Европа и прекратяване на западните оръжейни доставки за Украйна, посочват още от формацията и го определят като „опит преговорите за Украйна да се превърнат в пазарлък за сигурността на цяла Европа“. Според тях България е пряко засегната. На този фон резервите на Радев към преамбюла на декларацията от Дъблин изискват конкретно обяснение. Настояваме да бъдат представени точните възражения. Поведението на Румен Радев и Илияна Йотова показва опасно подценяване на риска. Неясните позиции и предпазливостта спрямо Кремъл правят България по-уязвима за натиск и отслабват доверието в решимостта ни да действаме със съюзниците, посочват от ДБ.

Според „Демократична България" КСНС трябва да изслуша службите, военните и отговорните министри и да препоръча конкретни мерки за морска сигурност - постоянна координация с Румъния и Турция, противодронови способности и защита на корабоплаването и критичната инфраструктура. Правителството трябва да посочи срокове, отговорни институции и финансиране.

Във вторник, 17 ноември сутринта, от Министерството на отбраната съобщиха, че корабът GAS HUSKY е потънал на около 50 морски мили източно от Бяла. Всички 19 души от екипажа на кораба са спасени.

Вчера товарен кораб под сомалийски флаг също подаде сигнал за бедствие в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Всичките 12 членове на екипажа бяха успешно евакуирани.