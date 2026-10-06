Велизар Шаламанов пред Таралеж: Противоминната операция на НАТО не е достатъчна

Господин Шаламанов, с каква информация разполагаме до момента за падането на дронове върху два кораба в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на българската акватория в Черно море тази нощ?

Екипажът на потъналия търговски кораб се издирва. Другият екипаж, на чиито кораб е имало пожар, е спасен от български моряци. И двата кораба са ударени от дронове – въздушни, вероятно и морски в изключителната икономическа зона на България. Корабите са пътували за румънски пристанища. По всички тези данни може да се направи обосновано предположение, че са ударени най-вероятно от руски дронове, които търсят блокиране на търговските маршрути в Черно море, изолиране на Украйна от света и евентуално чрез масирани удари по граждански обекти целят Украйна да капитулира. Това ще е катастрофа не само за Украйна, но и за цяла Европа с милионите бежанци и разрушена икономика.

Премиерът Румен Радев каза, че все още не се знае, чии са дроновете. Вчера двама турски моряци в румънска акватория загубиха живота си при удар на дрон над техния кораб. Какво може да се направи в този момент?

Това, което ние можем да направим, е да повишим мерките за сигурност и ясно е, че тази противоминна операция, на НАТО между Турция, България и Румъния не е достатъчна. Тя адресира въпроса за дрейфащите мини. Ако искаме да защитим търговското корабоплаване, и да защитим живота на моряци, пък и на хора в атакуваните пристанища, според мен трябва да има много ясно дефинирана операция по антитерористична и операция за защита на инфраструктурата - било то на Европейския съюз или на коалиция на желаещите. Явно това не е по силите отделно на България, отделно на Румъния или на Турция, както виждаме - има пострадали турски граждани, дори един от корабите е турска собственост. Така че това няма да бъде решено без много ясно заявяване, че такъв тип атаки са недопустими и ще има задействане антитерористична операция и операция по гражданска защита, защита на инфраструктурите и на корабоплаването. И вероятно това ще подейства отразяващо на руската страна.

Казахте операция - антитерористична и по гражданска защита. Каква операция може да направи България. НАТО-вски вариант ли имате предвид или европейски?

По-скоро в европейски и коалиция на желаещите, тъй като, за да действа НАТО, трябва да има консултации по член 4 и за действие на член 5 или пък да бъде така да се каже изчерпана възможността такъв тип защитни действия да се реализират в рамките на Европейския съюз и в коалиция на желаещите. И когато се изчерпат тези възможности и Европейския съюз или коалиция на желаещите се обърне към НАТО за помощ, това вече ще бъде отделен сценарий. Към момента става въпрос за търговско кръвоплаване, става въпрос за критична инфраструктура, става въпрос за живот на мирни граждани. И това е цяло в мандата на Европейския съюз и на заинтересованите страни.

Какви са механизмите в момента, които страната ни може да задейства? Какво може да направим на национално ниво?

Има различни опции. Чуваме от известно време от страна на президента Илияна Йотова за Коалиция за мир. Ако наистина има такова решение, нека то да бъде приложено. И да се стигне до прекратяване на военните действия чрез тази Коалиция за мир. Ако това е невъзможно, има коалиция на желаещите, която обаче изчаква да бъде постигнато прекратяване на огъня. Така че се стига до следващата опция, и тя е страните от региона, а това са България и Румъния, които са засегнати, да поставят въпроса първо в Европейския съюз, за да се търсят решения в защита на гражданската структура и на гражданите, на търговията. Ако Европейският съюз не може да осигури такава защита, по една или друга причина, вярвам, че Европейския съюз и засегнатите страни ще поставят въпроса в рамките на НАТО. Там ще има дискусия, ако операцията все пак е възможна, определено тя няма да е по член 5, ще бъде операция по управление на кризи, по защита на гражданите, каквито операции имахме с КФОР в Косово или в Афганистан. Това са само прецеденти. Естествено, тук ситуацията е много по-сложна. Сложността произтича от агресивната политика на Русия и нейните относително високи възможности, към момента, да извършва агресия в Украйна, както и тази операция на територията на ЕС.

Правилно ли Ви разбирам, че това означава едва ли не разполагане на международни сили в близост до нашата акватория?

Ами, да. И в момента противоминната група са международни сили, между Турция, България и Румъния, но с мандат да действа по отношение на мините. Ако мандатът се разшири да се действа против дронове - морски и въздушни, естествено, че това са международни сили. Ние не разполагаме с достатъчно капацитет. В същото време Европейският съюз, пък и други съюзници в рамките на НАТО и глобални съюзници на НАТО имат способности, които ако бъдат разположени, ако бъдат използвани за откриване и неутрализиране на такива атаки на по-ранен стадий, това би намалило риска от загуба на кораби, загуба на човешки живот, преди всичко, и би позволило едно по-безрисково корабоплаване, поне в нашите териториални води и изключително икономическа зона. Но неизбежно тези мерки трябва да обхванат и части от Украйна, поне Одеса и Дунавските пристанища на Украйна. За да има реален ефект.

Как всичко това ще се отрази на бизнеса, на корабоплаването в нашата икономическа зона, на българската търговия и на икономическите партньори на България, които внасят и изнасят стоки по море?

Ами, само ще ви дам пример, че по време на Косовската криза премиерът Иван Косов сформира временен междуведомствен ситуационен център, по управление на тази криза, който аз имах честта да ръководя първоначално. И освен, чисто военните аспекти, координационният център работеше и с група за оценка на икономическите измерения, на икономическите последствия, защото това позволяваше да се търсят и компенсации, помощ от Европейския съюз и като цяло международна помощ. Дори още преди да бяхме получили покана за преговори за членство в Европейския съюз, така че е много важно Съветът по сигурността към Министерския съвет първо да създаде организация по неутрализиране на военните, на силовите заплати срещу България, но и да създаде необходимата организация за анализ и оценка на икономическите рискове и последствия като цяло с търсене на компенсационни решения и защита на нашите интереси. Загубите само ще нарастват в краткосрочен план, а в дългосрочен ще има още по-обхватни негативни измерения. Да не говорим, че един колапс на Украйна ще бъде катастрофа за нашия регион и за цяла Европа.

Необходимо е много ясно да бъде назована заплахата, и да се постигне много широк консенсус в страната чрез Консултативния съвет за национална сигурност при президента, а след това да се предприемат конкретни действия под координацията на Съвета за сигурност на МС. Такъв тип предизвикателства сме посрещали през 1999 г. с президента Петър Стоянов и премиера Костов. Мисля, че България има достатъчно опит, трябва да го приложи. За да работи всичко това трябва да се вземат мерки за пресичане на зловредното руско влияние, пропаганда, манипулация и тези мрежи за влияние нашето контраразузнаване най-после да ги блокира.