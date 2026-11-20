Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе среща с посланика на Австрия в България Андреа Икич-Бьом. Основни теми на разговора бяха усложнената среда за сигурност в Черно море, безопасността на корабоплаването и противодействието на хибридните заплахи.

По време на срещата Стоянов изрази загриженост от нарастващото напрежение в Черноморския регион и рисковете за международните търговски маршрути.

"Във все по-усложнената среда за сигурност Българската армия изпълнява стриктно задачите си по търсене и спасяване, а Военноморските и Военновъздушните сили поддържат постоянна готовност за реагиране", заяви министърът.

Той подчерта, че България работи за укрепване на морската сигурност в сътрудничество с Румъния и Турция, както и в рамките на НАТО.

Двамата обсъдиха и създаването на черноморски хъб за сигурност. Стоянов съобщи, че предстои подписването на меморандум между България и Румъния, който ще подпомогне обмена на информация и координацията между европейските държави.

Министърът представи възможностите на Висшето военноморско училище в областта на киберсигурността, наблюдението на морската среда и прогнозирането на екологични рискове.

Стоянов запозна австрийския посланик и с усилията за модернизация на Българската армия, като посочи, че над 40% от бюджета за отбрана ще бъдат насочени към модернизация.

От своя страна Андреа Икич-Бьом поздрави България за успешните спасителни операции в Черно море и изрази загриженост от ситуацията в региона.

Сред обсъдените теми беше и войната в Украйна, включително усилията за намиране на дипломатическо решение на конфликта.