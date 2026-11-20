Етническият и културният произход могат да окажат влияние върху качеството на грижите, които хората получават в края на живота си. Това показва проучване на Кралския колеж в Лондон и Университета в Шефилд, цитирано от BBC.

Изследването установява, че представители на етническите малцинства във Великобритания често изпитват затруднения при достъпа до подходящи медицински грижи и психологическа подкрепа при загуба на близък човек.

Един от случаите, описани от изследователите, е на жена от индуистко семейство, чийто умиращ баща е бил посетен в болницата от имам - мюсюлмански религиозен водач. Семейството обаче не е изповядвало исляма.

Според един от авторите на изследването, Сабрина Баджуа, липсата на подготовка сред медицинските специалисти за различните културни и религиозни потребности може допълнително да усложни и без това тежките моменти за пациентите и техните близки.

Проучването открива и прояви на дискриминация в здравната система. Отделно изследване на NHS Race and Health Observatory показва, че малко над половината от анкетираните представители на етнически малцинства са се сблъсквали с някаква форма на дискриминация от страна на доставчици на здравни услуги.

BBC разказва и историята на Правин Навекар, чиято съпруга Гита умира от рядък вид рак през април 2021 г. По думите му болницата невинаги е проявявала разбиране към религиозните и културните ѝ традиции.

Той посочва като пример индуисткия празник Дивали, който преминавал незабелязано в лечебното заведение, докато по Коледа се организирали специални инициативи за пациентите.

"Става дума за това да възприемаш човека като цялостна личност, а не просто като някого в болнично легло, който се нуждае от грижи", коментира Навекар.

Друг пример е историята на Маруа Солиман, която след смъртта на баща си създава група за взаимопомощ на мюсюлмански жени, говорещи арабски език. Организацията започва с 50 участнички, а днес обединява повече от 700 жени, които си оказват подкрепа при загуба на близък.

От британското Министерство на здравеопазването и социалните грижи заявяват, че етническият произход не трябва да бъде пречка за получаването на необходимата подкрепа. Ведомството ще разгледа резултатите от изследването при разработването на бъдещи политики.

Учените подчертават, че подобряването на грижите изисква не само допълнително обучение на медицинските специалисти, но и по-тясно сътрудничество с местните общности, които вече предоставят подкрепа на хората в трудни моменти.