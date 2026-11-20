"Без реформа на службите няма да постигнем пълноценна реформа на правосъдието." Това заяви евродепутатът Радан Кънев в ефира на bTV, коментирайки избора на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) и необходимостта от промени в съдебната система.

Според него народните представители най-сетне са изпълнили конституционното си задължение, след като изборът на нов ВСС се е забавил с повече от четири години.

Кънев коментира и поведението на опозицията, която преди гласуването е отправяла остри критики към процедурата, но впоследствие е подкрепила голяма част от кандидатите.

"Аз не мога да го разбера по друг начин, освен признание, че тези кандидати са сякаш оптималното на база на номинациите, което може да бъде излъчено от парламента", заяви евродепутатът.

Той подчерта, че изборът на нов ВСС е само първа стъпка към решаването на проблемите в правосъдието.

"Не очаквам чудеса. Един избор на нов състав на Висшия съдебен съвет няма да излекува проблемите на българската правосъдна система, но може би е една крачка в правилната посока", посочи Кънев.

По думите му основният проблем остават мрежите на влияние и зависимости в съдебната власт, които според него са свързани със службите за сигурност и организираната престъпност.

Кънев настоя за гарантиране на независимостта на съдиите от политически и криминални зависимости, както и за по-голяма отчетност на прокуратурата. Според него трябва да бъде ограничена и възможността главният прокурор да оказва влияние върху работата на отделните прокурори.

Евродепутатът се обяви категорично против предложението на "Прогресивна България" необходимото мнозинство за избор на членове на ВСС да бъде намалено от две трети на три пети от народните представители.

"Категорично не харесвам тази идея, защото тя ограничава именно тази конституционна повеля властта и опозицията да работят заедно", заяви Кънев.

Той припомни, че е сред вносителите на конституционната промяна от 2015 г., с която е въведено изискването за 160 гласа. По думите му целта е била никоя управляваща партия или коалиция да не може самостоятелно да определя състава на кадровия орган.

Кънев изрази и резерви към нови прибързани промени в Конституцията, като подчерта, че те сами по себе си не могат да решат дългогодишните проблеми на съдебната система.