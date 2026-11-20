"Днес Народното събрание изпълни своето конституционно задължение да направи своя избор за членове на Съдийската и Прокурорската колегия за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Ние сме единствената парламентарна група, която по време на цялата процедура не издигна свои кандидати, но участваше активно. И по време на изслушванията - задавахме релевантни въпроси по проблемите на съдебната система. Днес отново, чрез нашето гласуване , заявихме отговорност за това колко е важно да бъде обновен съставът, да функционира нормално съдебната власт, като ВСС да изпълнява в пълнота своите правомощия".

Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДСРая Назарян пред журналисти в парламента. От ГЕРБ благодариха на всички кандидати, като отбелязаха, че всички са демонстрирали високи професионални и нравствени качества.

"Благодарение на техните отговори и предствяне успяхме да вземем своето решение и да гласуваме в пленарна зала. На избраните кандидати пожелаваме да поддържат високия професионализъм, да спазват принципите на правовата държава и безусловно да отстояват независимостта на съдебната власт".

"Честито на новата сглобка. ПП-ДБ успяха да се сглобят с "Прогресивна България", с правителство, което смятат за проруско, както и ние. От днес вече сгобката не е порок, сглобката е добродетел", коментира от своя страна Даниел Митов.

"Само не разбрахме защо им трябваше да се завират по ъглите, за да се сглобяват. Защо трябваше да крият от цялото общество, че се сглобяват. Можеха спокойно да се срещнат официално пред всички български граждани и да направят ясно, открито изявление какво са се разбрали. Да кажат, че са се сглобили, че са се харесали и заедно ще избират кандидати за ВСС от парламентарната квота", добави още той.