Само 100 фенове на Черно море ще подкрепят отбора в градското дерби срещу Спартак. Това стана ясно от съобщение на "соколите" в социалните мрежи. В него става ясно, че 400 от пропуските, предоставени за привържениците на "моряците", са върнати и вече са невалидни.

Ето какво написаха от Спартак Варна:

"ФК Спартак Варна уведомява, че от предоставените 500 физически билета за привържениците на Черно море са върнати 400. По предоставената ни информация са продадени 100 билета.

Билетите са предоставени в две отделни партиди, всяка от които има собствен диапазон от последователни номера:

Първа партида:

• От № 013594022 до № 013594267

Втора партида:

• От № 013525724 до № 013525869

Посочените диапазони обхващат върнатите билети, чиито баркодове вече са деактивирани чрез системата на Eventim.

Тези 400 билета са невалидни и няма да осигуряват достъп до стадиона, включително при представяне на техни копия. Продадените 100 билета остават валидни.

Мярката е превантивна и цели да предотврати евентуално разпространение и използване на невалидни билети. Не отправяме обвинения към конкретни лица или организации.

За предприетите действия уведомяваме полицията и охранителната фирма. Зрители с билети, които не бъдат разпознати като валидни при проверка с четците на входовете, няма да бъдат допускани до стадиона.

Призоваваме привържениците на гостите да не закупуват билети от неоторизирани лица и да предвидят достатъчно време за проверките на входа".