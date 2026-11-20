Реал Мадрид продължава да бъде много активен в преговорите за подновяване на договори на основни футболисти в състава. Фабрицио Романо съобщава, че "белите" са се договорили с Федерико Валверде. Уругваецът ще удължи контракта си с отбора до лятото на 2031 година.

Настоящият контракт на халфа е до 2029 година, което означава, че той ще го поднови с 24 месеца. Валверде ще получи и повишение на заплатата.

Очаква се "белите" да обявят официално новината скоро.

Федерико Валверде е част от Реал Мадрид от 2016 година насам. Първоначално той играе за втория отбор на "кралете", като има период под наем и в Депортиво А Коруня.

Нови договори с "белите" официално вече подписаха Арда Гюлер и Орелиен Чуамени. Очаква се скоро това да стори и Тибо Куртоа.