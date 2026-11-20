Народното събрание избра 11-те членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Депутатите определиха шестима представители в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия, като изборът се проведе с изискваното квалифицирано мнозинство.

За шестте места в Съдийската колегия бяха избрани Емил Дечев, Иван Панчев, Калин Баташки, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров.

В Прокурорската колегия влизат Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

Общо 21 кандидати участваха в процедурата за попълване на парламентарната квота на кадровия орган на съдебната власт. За шестте места в Съдийската колегия се състезаваха 13 кандидати, а за петте позиции в Прокурорската колегия – осем.

Кандидатурите бяха предложени първоначално от представители на неправителствения сектор, след което получиха подкрепата на народни представители, които официално ги внесоха за разглеждане и гласуване в пленарната зала.

Номинации бяха издигнати от „Прогресивна България“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

ГЕРБ и ДПС не предложиха свои кандидати в процедурата за избор на новия състав на Висшия съдебен съвет.

Изборът на членовете на ВСС от парламентарната квота изисква квалифицирано мнозинство, което предполага подкрепа отвъд рамките на отделните парламентарни групи.

Висшият съдебен съвет е кадровият орган на съдебната власт, който има ключови правомощия, свързани с назначенията, кариерното развитие и дисциплинарната отговорност на магистратите.