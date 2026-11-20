Кметът на София Васил Терзиев постави въпроса за необходимостта от по-голяма финансова самостоятелност на общините и разширяване на правомощията на местните власти по време на среща с мониторингова делегация на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Разговорът се е провел на 17 ноември в Столичната община като част от мисия за оценка на прилагането на Европейската харта за местно самоуправление в България.

"Когато улицата пред блока е разбита, няма място за детето в детската градина или пътят до работа отнема твърде много време, хората търсят решение от кмета. И с право. Но отговорностите на общините растат, без да получаваме необходимите средства и правомощия да изпълняваме тези отговорности", заяви Терзиев.

Основен акцент в срещата е била липсата на пряка връзка между икономическото развитие на общините и финансовите средства, с които те разполагат.

В България приходите от данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък постъпват в държавния бюджет, без общините да получават пряко определен дял от тях. Същевременно местните власти поемат все повече задължения, които изискват допълнителни инвестиции.

"София създава огромна икономическа стойност, но приходите от подоходния и корпоративния данък отиват изцяло в държавния бюджет. Нуждаем се от по-справедлив модел, при който част от средствата, генерирани в София, да могат да се инвестират обратно в развитието на града", подчерта столичният кмет.

Като примери за необходимостта от устойчиво финансиране са посочени градският транспорт и разширяването на метрото, които изискват значителни дългосрочни инвестиции.

Темата за финансовата децентрализация е сред основните препоръки на Конгреса на местните и регионалните власти към България още от предходния мониторинг през 2021 г.

Националното сдружение на общините в Република България настоява за поетапно преотстъпване на 20% от приходите от данъка върху доходите на физическите лица и 10% от корпоративния данък на общините. Предложението предвижда и механизъм за финансово изравняване, който да осигури подкрепа за общините с по-ограничени приходи.

По време на срещата е обсъдено и специфичното положение на София като столица и най-голям град в страната. Столичната община поддържа инфраструктура, която обслужва не само постоянните жители, но и държавните институции, бизнеса и хората, които ежедневно пътуват до града.

Въпреки тези допълнителни функции София няма специален финансов статут, който да отчита свързаните с тях разходи.

Сред обсъдените теми са били още възможностите за публично-частни партньорства, привличането на инвестиции и необходимостта от по-ясно разграничаване на финансовите ангажименти между държавата и общината.

Терзиев е поставил и въпроса за законодателните промени, свързани със самостоятелността на местните власти при определянето на приоритетите за развитие.

В рамките на разговора са разгледани предложенията за изменения в Закона за регионалното развитие, включително въвеждането на одобрение от Министерския съвет за общинските планове за развитие и обособяването на София като самостоятелен статистически регион.

Мониторинговата мисия на Съвета на Европа се провежда между 17 и 19 ноември 2026 г. и има за цел да оцени изпълнението на Европейската харта за местно самоуправление, както и напредъка по препоръките към България от 2021 г.

В делегацията участват Белинда Готарди от Италия, Андрю Боф от Обединеното кралство и проф. Анхел М. Морено от Испания.

"Финансовата децентрализация звучи като сложен административен въпрос, но зад нея стоят съвсем конкретни неща - по-добри улици, удобен транспорт, повече места в детските градини. София има потенциала и проектите да се развива. Необходима ѝ е и финансовата самостоятелност, за да го прави с темпото, което хората очакват", заяви Васил Терзиев.