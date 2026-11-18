Кметът на София Васил Терзиев съобщи във Facebook, че за втори път Административният съд София-град е отхвърлил жалбата срещу избора му за столичен кмет.

Той отбелязва, че делото продължава вече три години, въпреки че законът предвижда бързо производство.

„С това темпо има реален шанс да получим окончателно решение до края на мандата“, написа Терзиев.

С ироничен тон той добавя, че ако решението не бъде получено дотогава, това може да се превърне в „още една добра мотивация“ да се кандидатира за втори мандат.

Терзиев подчертава, че уважава правото на всеки да оспорва изборните резултати, но определя трите години за бързо производство като „сериозен повод за размисъл“ за начина, по който работят институциите.

„Нито един ден не съм чакал това решение, за да си върша работата“, заявява столичният кмет.

Той посочва, че през целия мандат е работил с чувство за отговорност към софиянци, а резултатите от работата му са представени в отчет за трите години управление.